國高中九宮格匡列防疫假惹議 高市：依學生接觸情形認定

高市府教育局表示，高雄市是以教育部「九宮格」匡列為原則，惟學校仍必須由防疫長考量學生活動、接觸情形進行疫調，如有需要就擴大匡列相關接觸人員。圖為高雄市教育局長謝文斌。（市府提供）

2022/05/11 10:43

〔記者方志賢／高雄報導〕教育部公布國高中確診個案採「九宮格」方式匡列防疫假對象範圍，引發學生和家長反彈，高市府教育局今上午表示，高雄市是以教育部「九宮格」匡列為原則，惟學校仍必須由防疫長考量學生活動、接觸情形進行疫調，如有需要就擴大匡列相關接觸人員。另校方也會通報教育局，並由衛生局協助，以進行校園風險管控，保護學生避免疫情擴大。

5月8日教育部發布校園防疫新規定，調整全校暫停實體課標準，在國高中階段，針對2天內曾到校上課的確診者，匡列其班級座位鄰近的「九宮格」學生，實施3天「防疫假」停止到校。

教育局強調，陳其邁市長對此相當重視，指示確診個案若與「九宮格」外同學有密切接觸情形，仍會依實際互動疫調、風險評估結果認定實施防疫假。

教育局也表示，如學生家長基於防疫目的，為子女向學校請假，學校應審酌個案情形，從寬認定予以防疫假，不應強制要求提供證明文件，且不納入出缺席紀錄，也不扣減學業評量成績。

教育局也提醒各校，為降低校園群聚感染風險，請學校應隨時注意最新疫情訊息，依中央防疫指引與高雄市防疫規範辦理，並請學生、教職員工務必落實佩戴口罩、勤洗手、加強環境清消、增加量測體溫頻率與維持教學場域室內通風等防疫工作。

教育局說，如人員出現發燒或呼吸道症狀，應儘速就醫不上課、不上班，如有同住家人或同學快篩陽性或確診者應主動通報學校，以提供師生安全、家長安心的健康學習環境。

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