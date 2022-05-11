為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    高雄「關懷包得來速」今啟用 陳其邁視察：比預期好

    陳其邁說明關懷包得來速運作初步成效比預期好。（記者王榮祥攝）

    陳其邁說明關懷包得來速運作初步成效比預期好。（記者王榮祥攝）

    2022/05/11 10:35

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄「關懷包得來速」今啟用，市長陳其邁表示，昨天知道今天會下大雨，整個布置與開設有為此做好準備，可能因為雨勢，一早人並不算多，整體人流順暢，效果與預期好。

    陳其邁昨晚特地到苓雅區關懷包得來速據點視察，當時民政局人員正將細節再次順過，確保上路時更加流暢。

    他形容，機車道、人行道、汽車道的規劃，真的很像得來速的「點餐、取餐」，非常方便，希望以最快的方式讓民眾領到關懷包。

    他說近日天氣比較熱，市府也把冷風扇設置好，讓工作的同仁能比較舒適，且會配發防護裝備給同仁，確實落實防疫。

    陳其邁指出，昨天已知道今天會下大雨，所以整個布置點開設有做準備，也因為下雨，很多人可能沒有太早出門，整體人流順利。

    他強調，會針對得來速運作情況持續檢討，初步看來效果比預期好很多，也希望民眾好好使用得來速，因為防疫還是有一段很長時間要走，用得來速快速分流，當接到確診報告後兩小時內，可領到防疫物資，包括快篩試劑。

    他提到，高雄快篩試劑目前來講量能充足，有呼吸道症狀、密切接觸確診者、熱點足跡重疊等情況才使用，不用太緊張，不用天天快篩，每天篩一次大可不必。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    陳其邁昨晚視察關懷包得來速整備情況。（記者王榮祥翻攝）

    陳其邁昨晚視察關懷包得來速整備情況。（記者王榮祥翻攝）

    高雄上午大雨，關懷包得來速人不多。（記者王榮祥翻攝）

    高雄上午大雨，關懷包得來速人不多。（記者王榮祥翻攝）

    民眾前往得來速順利領取關懷包。（記者王榮祥翻攝）

    民眾前往得來速順利領取關懷包。（記者王榮祥翻攝）

    民眾騎車領關懷包。（記者王榮祥翻攝）

    民眾騎車領關懷包。（記者王榮祥翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    被質疑有「特權快篩」 莊人祥：我是買180元的
    2022/05/11 10:28

    被質疑有「特權快篩」 莊人祥：我是買180元的
    黃珊珊快篩陽 北市府：柯文哲快篩陰性 無症狀、維持行程
    2022/05/11 10:27

    黃珊珊快篩陽 北市府：柯文哲快篩陰性 無症狀、維持行程

    名主持人竟迷吃油！靠一招降血脂
    上海奶奶哭喊看醫生 防疫人員下跪
    2022/05/11 10:23

    上海奶奶哭喊看醫生 防疫人員下跪
    立院財委會召委沈發惠快篩陽性 累計8立委傳染疫
    2022/05/11 10:19

    立院財委會召委沈發惠快篩陽性 累計8立委傳染疫

    「誠實服務」獲肯定 成就最強創業平台
    基隆防疫專線新北市民來電占25％ 侯友宜：防疫全國同島一命
    2022/05/11 10:11

    基隆防疫專線新北市民來電占25％ 侯友宜：防疫全國同島一命
    台南確診累計破萬例 永康區最多已逾2千例
    2022/05/11 09:44

    台南確診累計破萬例 永康區最多已逾2千例
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播