高雄「關懷包得來速」今啟用 陳其邁視察：比預期好

陳其邁說明關懷包得來速運作初步成效比預期好。（記者王榮祥攝）

2022/05/11 10:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄「關懷包得來速」今啟用，市長陳其邁表示，昨天知道今天會下大雨，整個布置與開設有為此做好準備，可能因為雨勢，一早人並不算多，整體人流順暢，效果與預期好。

陳其邁昨晚特地到苓雅區關懷包得來速據點視察，當時民政局人員正將細節再次順過，確保上路時更加流暢。

他形容，機車道、人行道、汽車道的規劃，真的很像得來速的「點餐、取餐」，非常方便，希望以最快的方式讓民眾領到關懷包。

他說近日天氣比較熱，市府也把冷風扇設置好，讓工作的同仁能比較舒適，且會配發防護裝備給同仁，確實落實防疫。

陳其邁指出，昨天已知道今天會下大雨，所以整個布置點開設有做準備，也因為下雨，很多人可能沒有太早出門，整體人流順利。

他強調，會針對得來速運作情況持續檢討，初步看來效果比預期好很多，也希望民眾好好使用得來速，因為防疫還是有一段很長時間要走，用得來速快速分流，當接到確診報告後兩小時內，可領到防疫物資，包括快篩試劑。

他提到，高雄快篩試劑目前來講量能充足，有呼吸道症狀、密切接觸確診者、熱點足跡重疊等情況才使用，不用太緊張，不用天天快篩，每天篩一次大可不必。

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陳其邁昨晚視察關懷包得來速整備情況。（記者王榮祥翻攝）

高雄上午大雨，關懷包得來速人不多。（記者王榮祥翻攝）

民眾前往得來速順利領取關懷包。（記者王榮祥翻攝）

民眾騎車領關懷包。（記者王榮祥翻攝）

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