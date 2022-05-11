車竟停路中！男子第6次酒駕強打苦情牌無效 被逮送辦

李姓男子前晚酒後騎車經路口，綠燈卻將車停在路中間，引來員警注意趨前關心。（圖讀者提供）

2022/05/11 10:06

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄62歲李姓男子前晚酒後騎車經路口，綠燈卻將車停在路中間，引來員警注意趨前關心，卻發現他散發酒氣，李男坦承剛喝啤酒2瓶，且有5次酒駕紀錄，這次第6次，苦求員警放他一馬，警方仍對他實施酒測，酒測值達0.76MG/L明顯超標，當場依公共危險罪將李男逮捕帶回偵辦。

苓雅分局凱旋路派出所員警於9日晚間7時26分許巡經建國一路、凱旋一路口時，路口號誌明顯綠燈，卻見李男騎機車停在路中間，警方上前關心機車是故障嗎？李男散發出酒氣，讓員警一聞就知有酒味，遂請李男配合實施呼氣酒測。

李男坦承剛喝啤酒2瓶，且苦求員警放他一馬，李男說已有5次酒駕紀錄，不能再被抓了，員警見他已有多次紀錄，卻還明知故犯，依規定提供李男杯水漱口後，對李男實施呼氣酒精濃度測試，酒測值達0.76MG/L超標，當場依公共危險罪將李男逮捕帶回偵辦。

警方表示，李男於5年前有3次酒駕紀錄，5年內又有2次酒駕，酒駕新法3月31日上路，李男除了因涉犯公共危險罪嫌遭警逮捕送辦，另更需吊扣車輛牌照2年！李男聽到機車牌照要被扣2年，想到所騎機車是妻子所有，直呼回家無法交代，警見他叫苦連天，也勸李男真能學到教訓、痛改前非，切勿心存僥倖，酒駕上路了！

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

李姓男子前晚酒後騎車經路口，綠燈卻將車停在路中間，引來員警注意趨前關心。（圖讀者提供）

李男酒測值達0.76MG/L明顯超標，當場依公共危險罪將李男逮捕帶回偵辦。（圖讀者提供）

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