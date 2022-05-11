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    首頁　>　高雄市

    少女在閨房遭摀嘴性侵踢牆求援 隔壁的阿嬤卻沒感覺

    示意圖

    示意圖

    2022/05/11 08:56

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一名隔代教養的國二少女，前年7月遭學妹的哥哥潘男以參觀房間為由進她房間，沒想到少女一進門就被摀嘴強壓在地板，脫衣褲性侵，少女極力反抗，一度腳踢木板隔牆向阿嬤求援，未料，阿嬤只回了一句：「為何仍不睡」就沒反應，事後，少女身心受創由同學陪同報警，潘被依對未滿14歲女子犯強制性交罪判7年8月。

    判決指出，2020年7月17日凌晨，潘姓男子以參觀房間為由隨同妹妹學姊進入房間後，以手摀住少女嘴巴，強制性交得逞。少女指稱，她遭被告以身體壓住，雖一再說不願意並掙扎、反抗、及躲進棉被，但均無效。

    她因被摀住嘴巴，過程中曾腳踢木牆提醒隔壁房間的阿嬤，阿嬤出庭證稱，她有聽到撞擊聲，並詢問孫女「為何仍不睡」，但她無進一步回應，就沒有繼續追問了，隔天少女身心受創驚恐地向同學好友求助，並陪同向警方報案，警方才通知家少女家屬陪同驗傷提告。

    潘男因案入獄，到案辯稱，雖知少女未成年，兩人已認識2個月，雙方是合意發生關係，否認強制性交犯行，案發後，也無恐嚇被害人。

    橋頭地院合議庭傳訊少女同學、阿嬤、學校輔導老師等人查證，採認原告說詞，潘男依對未滿14歲女子犯強制性交罪判7年8月；另犯成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，判4個月，得易科罰金。

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