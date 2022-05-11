高市今晨豪雨鼓山區最多雨 市區多處積水警戒護

高市今晨豪雨降雨量以新興、鼓鹽最多，市區多處出現積水警戒護，鼓山區部分路面積水。（民眾提供）

2022/05/11 08:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕氣象局針對高雄市等3縣市發布大雨特報，且有大雷雨發生，高市鼓山區、鹽埕區、三民區已達一級淹水警戒；鼓山區內惟社區，包括九如四路一帶今天上午8點，因豪雨出現積水，高度近半個機車輪胎，降雨一直至上午8點20分時，鼓山區降雨量已達72 mm/hr，全市最多。

鼓山分局指出，因應梅雨鋒面來襲，鼓山區九如四路與西藏路口，以及轄區裕興里中華一路道路，於晨間7時左右因瞬間降下大雨導致排水不及，道路有積水情形，經派巡邏警組前往警戒維護。

另於新興區民生一路發生行道樹遭強風吹倒斷裂，倒臥並佔據民生一路（錦田至達仁段）東往西快車道，員警立即現場指揮管制，並加強疏導交通，同時聯繫市府相關業管單位儘速前往移除，現場員警目前在場指揮，並通報警廣提醒用路人改道，現場無人員傷亡亦無財產損失。

警方也派人前往轄區鼓山、厚生滯洪池巡視，目前尚無積（淹）水情況，鼓山分局警網將持續加強轄區易積（淹）水路段、區域巡視，以維市民交通安全，並呼籲市民朋友，如經過積（淹）路段，請配合執勤同仁之疏導指示，切勿強行冒險涉水，以免發生車輛拋錨損壞。

高市今晨豪雨降雨量以新興、鼓鹽最多，市區多處出現積水警戒護，新興區部分路面積水，強風將行道樹打落影響交通，警方封面交管。（警方提供）

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