高雄男載通緝毒友見警逃竄7公里 警攔截圍捕送辦

警攔截圍捕將2人壓制在地。（讀者提供）

2022/05/11 08:33

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市孫姓男子駕車載毒品通緝犯李姓友人，於鳳山區三商街路中違停，見警竟駕車逃竄7公里，沿路闖紅燈、逆向行駛，警方追車到前鎮區中安路，攔截圍捕將2人壓制在地，並於李男後座起出海洛因0.21克，昨將2人分依公共危險、毒品等罪嫌送辦。

鳳山警分局新甲所員警前晚巡邏經過鳳山區三商街時，發現1輛自小客車於路中違停，警方上前盤查之際，孫男（68歲）竟駕車加速逃逸，沿鳳山區永豐路、保泰路、五甲路等人車眾多路段逃竄。

過程中孫男還闖紅燈，甚至逆向行駛，開上88快速道路，警方依經驗判斷會下交流道，兩路包抄於前鎮區中安路將小客車攔停，將孫男拉下車壓制在地，總計歷時20分鐘，逃竄達7公里遠。

警方盤查身分之際，發現副駕駛座乘客李男（53歲）為高雄橋頭地檢發布毒品通緝犯，並於車內搜出1包海洛因0.21克，孫男當場撇清「不是我的啦，我不知道！」

警訊後將李男依毒品通緝、違反毒品危害防制條例、駕駛孫男則依危險駕駛致路上人車公共危險罪嫌，昨將2人移送法辦。

鳳山分局呼籲，染毒傷身又傷財，甚至危害自身及他人生命財產安全，請民眾珍惜生命，遠離毒品。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方將孫男移送法辦。（讀者提供）

警方將李男移送法辦。（讀者提供）

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