酒醉遭前男友接連性侵 返家沐浴驚見私處流出精液

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2022/05/11 07:57

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市女子小真（化名）感情受挫在KTV與友人喝醉酒，剛分手的前男友阿華（化名）接獲通知，把她帶回住處後接連性侵，小真返家沐浴發現私處流出精液報案，高雄高分院審酌兩造和解，小真並替他求情，改判徒刑2年，緩刑5年，可上訴。

判決書指出，2020年9月18日，小真與阿華談論分手事宜後，因心情低落，乃於當晚10點，與友人前往高雄市大寮區鳳林3路「鳳林KTV」唱歌飲酒，席間酒醉不省人事，友人通知阿華前來接她。

阿華抵達現場後，發現小真未帶鑰匙，於是載回自己住處，並於隔天清晨3點及清晨6點多，涉嫌分別性侵得逞。小真清醒後，回家裡梳洗時，發現下體流出精液，驚覺有異而報警處理，全案依涉嫌妨害性自主罪移送地檢署偵辦並起訴。

阿華被高雄地院依2罪，分別判處3年和3年4月，併執行刑 3年8月，他不服上訴高雄高分院。

2審合議庭法官調查，阿華在原審僅認1罪，現已改口全部認錯外，小真遭凌虐後，還曾向他借錢，雙方於案發後仍有一定互動、往來等情事，分別判處1年8月和1年9月，併執行刑2年，宣告緩刑5年，期間付保護管束，並義務勞務200小時及接受法治教育課程5場次。

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