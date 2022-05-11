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    3隻寵物犬請託照顧21個月沒聞問挨告 判需付6.3萬照顧費

    劉姓男子赴中國將愛犬託人照顧遇疫情，返台被告付照顧費6.3萬元，高雄地院判狗主敗訴需付費用。（記者黃良傑攝）

    劉姓男子赴中國將愛犬託人照顧遇疫情，返台被告付照顧費6.3萬元，高雄地院判狗主敗訴需付費用。（記者黃良傑攝）

    2022/05/11 07:59

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄劉姓男子飼養3隻寵物犬，前年1月間以將去中國過年為由，將3隻寵物犬交吳姓友人伊照顧，告知前往中國時間不確定，託吳先照顧，待返台再結清照顧費，不料，因遇疫情大爆發，一直未有劉的消息，去年5月輾轉得知劉已回台，便聯繫付費無下文，吳提告要求給付寵物犬21個月照顧費，高雄地院判狗主敗訴需付6萬3千元。

    吳姓友人主張被告先前去德國3個月，將其所有3隻寵物犬委託其照顧，允諾每隻寵物犬每月照顧費用1千元，3個月共9千元，被告當時當場交付9千元付清，第2次又去中國1個月，再將3隻寵物犬交其照顧，被告也有給付照顧費用3千元，不料，第3次託付照顧後，卻一直聯絡不上。

    經過1年9個月，直到去年5月，輾轉得知被告已回國，以LINE通訊軟體聯繫付費，未獲被告理會只好提告，請求依照雙方前兩次照顧3隻寵物犬的委任法律關係，訴請給付21個月合計6萬3千元的照顧費用。

    被告劉姓狗主並未出庭答辯，也未提出書狀作何聲明或陳述，供法官參酌，依法視同自認，堪信原告主張均為真實，判決狗主敗訴全額給付照顧狗的費用6萬3千元，全案可上訴。

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