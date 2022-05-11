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    色翁露「老鳥」、摸她私密處 女居服員驚嚇錄影蒐證

    色翁涉性騷擾居家照顧員，被橋頭地院判罪。（記者鮑建信攝）

    色翁涉性騷擾居家照顧員，被橋頭地院判罪。（記者鮑建信攝）

    2022/05/11 06:43

    〔記者鮑建信／高雄報導〕8旬色翁阿國（化名）對長照機構居家照顧員小茹（化名），涉嫌裸露「小鳥」、撫摸她私密處，還以台語說「一起玩」、「一起開心」等語性騷擾，被橋頭地院依違反性騷擾防治法判處拘役70天，得易科罰金，可上訴。

    判決書指出，2021年3月11日上午9點15分，高雄市某私立居家式長期照顧服務機構職員小茹，抵達阿國住處服務，為他測量生命徵象時，阿國趁其不及抗拒之際，涉嫌徒手撫摸她大腿內側私密處。

    阿國隨後乾脆自行脫掉內褲，對著小茹裸露生殖器，還以台語「一起玩」、「一起開心」、「X你娘」等不雅言語涉嫌性騷擾她。

    同月12日上午9點10分，阿國又利用小茹為其測量血壓，涉嫌觸摸大腿內側及胸部，並裸露生殖器，及以用台語不雅言語騷擾。小茹見狀隨即斥責、制止，阿國卻置之不理，她於是持手機錄影蒐證後報警處理。全案經六龜分局移送橋頭地檢署偵辦、起訴後聲請簡易處刑。

    阿國應訊否認有何性騷擾，他辯稱，沒有摸小茹，只有跟說她很漂亮，有空來玩一下，是小茹叫他脫褲子的。

    橋院簡易庭調查，小茹應訊證詞前後一致，並有創傷症後群，阿國也曾說：「我脫褲子是要和她玩，對方拒絕後我就回去我的床上」等語，卻事後翻供，乃依涉嫌性騷擾防治法2罪，各處拘役40天，併執行刑70天，如易科罰金以1000元折算1日。

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