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    首頁　>　高雄市

    地下室滲水浸蝕車頂 告管委員求償修車費勝訴2.3萬元

    租大樓地下室停車格車頂被滲水浸蝕，告管委員求償修車費，高雄地院判管委會需賠2萬3833元修車費。（記者黃良傑攝）

    租大樓地下室停車格車頂被滲水浸蝕，告管委員求償修車費，高雄地院判管委會需賠2萬3833元修車費。（記者黃良傑攝）

    2022/05/10 22:49

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市某大樓蔡姓住戶向管委會承租地下室停車位停放汽車，卻因地下室滲漏水導致愛車車頂邊緣，出現因水浸蝕後凸起的痕跡，只好送修並租車代步，住戶向高雄地院提告求償4萬3千元，管委會答辯已告知不負保管責任，且安排另停別處無滲漏水，法官判決住戶勝訴，管委會需付修車費2萬3833元，其餘免賠。

    蔡姓住戶拿出照片佐證，主張因大樓地下室天花板及樑柱有滲漏水痕跡，被告也不爭執此點，蔡曾告知有滲漏水情形，管委會仍未改善處理，審酌住戶車頂有明顯痕跡，車頂邊緣也有因水浸蝕後凸起痕跡，應認定因地下室滲漏水造成車輛受損，要求賠償維修費2萬8千元，另維修期間約10日租車代步費用約1萬5千元，共計4萬3千元。

    被告否認車損是因地下室滲漏水所致，況且地下室雖是管委會負責管理維護，但經費有限，並需經會議決議，該住戶承租時已告知不負保管責任，停車位也不是固定，車主反應滲漏水時，已告知可停別處，車損不應由大樓基金支付。

    法官認為地下室停車空間由被告負責管理維護，若疏於管理維護致漏水侵蝕車輛，自應負賠償責任，被告雖抗辯不負保管責任，質疑是否因其他外力侵害，即使如此，也不能免除被告應管理維護地下室的義務，判定應賠償該維修費用（零件需折舊）含工資共2萬3833元，逾此範圍的請求無理由，應予駁回，仍可上訴。

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