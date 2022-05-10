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    首頁　>　高雄市

    高市農業局推「鮮切即食」蔬果盒 月供超商、全聯近200噸

    農業局攜手全聯推出省時蔬菜包，加洲果菜運銷合作社嚴選在地蔬菜產地直銷。（記者陳文嬋攝）

    農業局攜手全聯推出省時蔬菜包，加洲果菜運銷合作社嚴選在地蔬菜產地直銷。（記者陳文嬋攝）

    2022/05/10 21:29

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局攜手全家超商、全聯量販店，推出鮮切水果盒、省時蔬菜包，嚴選當季在地蔬果，結合截切廠冷鏈技術，主打「鮮切即食」，產地直送全國各地，每月供應近200噸，擴大行銷全國通路，提高農產品價值。

    「高雄首選」水果受歡迎，農業局與全家超商合作，推出鮮切水果盒，在地農會鎖定當季水果，如美濃木瓜、燕巢芭樂、大樹鳳梨，以及全國首次登場的岡山美濃瓜等，經由福和生鮮農產公司截切後包裝上架。 

    農業局並攜手全聯量販店，嚴選在地蔬菜，推出省時蔬菜包，包括高麗菜、各類青椒、芽菜、花椰菜等8種蔬菜，由加洲果菜運銷合作社截切，產地直銷全國各地全聯販售。 

    局長張清榮表示，鮮切水果盒、省時蔬菜包要交到消費者手中並不簡單，從產地挑選優質蔬果、清洗到截切裝盒，有一套嚴謹SOP流程，除了確保優質口感外，還要嚴格把關食品安全，讓消費者省去挑選蔬果品質、回家還要自行清洗處理的繁複過程，主打「鮮切即食」挑好直接帶走享用。

    值得一提的是，截切廠處理人員全程穿著防塵衣，於4至8度冷鏈環境下，搭配電解水洗滌鮮果，且為完美呈現蔬果品質，不同蔬果採取不同裁切方式，裝盒過磅及運送過程更是講究，讓消費者能於黃金賞味期，品嘗高雄最美味蔬果。

    農業局攜手全聯，嚴選在地蔬菜，推出省時蔬菜包，圖為加洲果菜運銷合作社包裝在地蔬菜過程。（記者陳文嬋攝）

    農業局攜手全聯，嚴選在地蔬菜，推出省時蔬菜包，圖為加洲果菜運銷合作社包裝在地蔬菜過程。（記者陳文嬋攝）

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