自稱「台灣巴菲特」涉吸金41億 周瑞慶聲請交保遭駁、延押2個月

周瑞慶聲請交保被駁回，高雄高分院並裁定延押。（資料照）

2022/05/10 21:04

〔記者鮑建信／高雄報導〕自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，涉嫌吸金41億餘元，經一、二審重判，他以清償金額多於吸金款項等理由聲請交保，被高雄高分院更一審駁回，並裁定延押2個月，可抗告。

據了解，周被控吸金案，被高雄地院依違反銀行法等罪，併執行重判17年、併科罰金9億元，他不服上訴，高雄高分院於去年8月底審結，改判徒刑15年6月、併科罰5億，並經最高法院撤銷發回審理，但他一直被羈押至今。

周遞狀指出，依契約返還被害人37億餘元，並在羈押前清償被害人1億餘元，羈押期間再陸續清償4億餘元，實際合法返還被害人金額已逾原審認定41億餘元，而未再保有犯罪所得。

他說，羈押迄今已4年餘，接近原審所判違反銀行法刑期的2分之1，幾達得以聲請假釋之期間，而無逃亡之虞，請求院方准予交保候傳。

合議庭法官調查，周提出的資料僅足以證明其吸金所得之提領或匯款情形，尚不足以證明是實際合法返還被害人的金額。況且，周是否達成和解、賠償損失，或羈押期間是否已達原審判決刑期之得以聲請假釋期間等，均非審酌有無繼續羈押的原因及必要的法定事由，故被告據此聲請具保停止羈押，為無理由，應予駁回，並認為他有逃亡之虞，裁定自9日起延押2個月。

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