高雄「關懷包得來速」明上路 行人、汽車、機車分流領取

高雄防疫關懷包得來速明天上路，行人、汽車、機車分流領取。（記者陳文嬋攝）

2022/05/10 19:33

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市首創「防疫關懷包得來速」，明天（11日）上路，38區推出40處領取地點，確診者收到衛生局簡訊通知2小時後，就可委託親友領取關懷包，行人、汽車、機車分流領取，每天上午9點到晚間9點，僅中午1.5小時用餐，假日完全不休息。

高雄市民政局在38區規劃40處領取地點，以鳳山、三民區人數最多，鳳山區除了公所側門廣場，還結合信仰中心飛鳳寺設領取點；三民區設於科工館北館及中都聯合里活動中心。

「防疫關懷包得來速」今天下午在鳳山區公所實地演練，由於確診者親友或剛出居家隔離者仍有風險，工作人員穿著全套防護衣、戴口罩上陣，使用隔板防護安全，現場除了汽車、機車區，行人另規劃徒步區，方便分流領取。

市府說，全家1戶領取1個關懷包，內有酒精、泡麵等物，民眾最關心的快篩劑是同住大人每人3劑、小孩則是每人2劑，今天仍未領到關懷包者，維持由里幹事發送到府，明天起全面改為得來速領取。

市府提醒，代領親友需準備確診者身分證正本或拍照均可，若沒有確診者身分證，請出示代領者身分證，並提供確診者健保卡或身分證字號，以家戶為單位提供同住人數。

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「防疫關懷包得來速」今天下午在鳳山區公所實地演練。（記者陳文嬋攝）

防疫關懷包開箱。（記者陳文嬋攝）

高雄防疫關懷包得來速明上路，工作人員全副武裝穿防護衣、戴口罩。（記者陳文嬋攝）

高雄市首創關懷包得來速明上路，38區推出40處領取地點。（高雄市政府提供）

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