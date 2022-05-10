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    首頁　>　高雄市

    高雄「關懷包得來速」明上路！陳其邁：按居住地領 別跨區

    高雄市長陳其邁呼籲市民領取關懷包不要跨區，也不要擠在明早9點開站就排隊。（記者許麗娟攝）

    高雄市長陳其邁呼籲市民領取關懷包不要跨區，也不要擠在明早9點開站就排隊。（記者許麗娟攝）

    2022/05/10 18:57

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市明天（11日）創全台之先，在全市38個行政區設置「關懷包得來速」，確診者在接獲健康存摺或醫院PCR陽性通知2小時後，由親友或同住家人攜帶確診者身分證正本或拍照，到站點直接領取關懷包，市長陳其邁提醒，按居住地的行政區領取、不要跨區，也不要謊報人數。

    陳其邁指出，5月10日前的確診者仍由里幹事發放關懷包，5月11日後的確診者，明天開始有關懷包，應該今晚7點過後會收到簡訊，但明天早上9點過後再去領取。

    確診者接獲醫院PCR陽性通知的2小時後，可聯繫非同住的親友，或同住家人代領，同住家人因也須居隔，務必戴口罩、自行開車、騎車或步行前往站點，於現場提供確診者的身分證正本或拍照，以及確診者及同住家人的人數，中央規定同住家人最多4人，所以拜託不要謊報，市府會去查，關懷包裡有快篩試劑、泡麵、點心、酒精和市府準備生活上用到的東西。

    陳其邁也提醒，38個行政區關懷包來速站的量都配好了，住在哪一個行政區就直接到居住地的行政區領取，住三民區就前往三民區、住小港區就到小港區，不要跨區領取。可領取的對象，不管戶籍，只要是居隔在高雄就可以領，確診者的同住家人一起領，學校宿舍由學校處理，若外宿則由市府處理，但也呼籲不要一早9點就去排隊，上午9至12點、下午1點半至晚上9點都可領取，高市府一定會提供足量快篩給所有確診者和居隔對象，有行動不便或無法有人代領，就打38區的生活關懷專線有專人送達。

    陳其邁說，現在開始真正進入直接和Omicron面對面、短兵相接的狀況，多數輕症、流感化是Omicron特性，不用過於緊張、恐懼，假如能準備妥當，相信怎樣讓市民獲得最好照顧，高雄市政府一定跟大家一起努力，也需要大家的配合。

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    高雄市明天（11日）在38個行政區設置關懷包得來速。（高雄市政府提供）

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    關懷包得來速的領取指南。（高雄市政府提供）

    關懷包得來速的領取指南。（高雄市政府提供）

    關懷包得來速的領取流程。（高雄市政府提供）

    關懷包得來速的領取流程。（高雄市政府提供）

    高雄市38區關懷包得來速的站點。（高雄市政府提供）

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