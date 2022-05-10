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    首頁　>　高雄市

    高雄+2455！陳其邁：中央通報系統延長6小時 確診數一夜增約500例

    高雄市今天（10日）新增2455人確診。（記者許麗娟攝）

    高雄市今天（10日）新增2455人確診。（記者許麗娟攝）

    2022/05/10 15:45

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今天（10日）新增2455例本土確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），中央公布為2552例，不過經市府疫調發現，有97例居住地在外縣市或境外。2455例中，隔離期陰轉陽238例、外縣市旅遊史128例、特定娛樂場所12例、密切接觸者2023例（同住親友208例、餐飲娛樂304例、職場校園873例、高風險場域138例）、新案疫調中54例。

    市長陳其邁指出，高雄市比昨天病例數增加500多例，主要是CDC系統，原本統計到晚上12點，現修改統計至今天早上凌晨6點，因急診室24小時採檢，因此多增加6小時內採檢的確診者。

    陳其邁說，目前的感染風險增加部分仍是在職場和校園，比起昨天增加273例，而從高風險縣市的三日移動平均線來看，高雄與台中差不多都在緩步上升中，社區傳播風險愈來愈高，盡量避免長時間待在密閉空間。

    衛生局簡任技正潘炤穎表示，今天的2455例中，因症就醫為1386人，佔約56%；2023例密切接觸者中，同住親友群聚感染有466人、親友接觸242人、休閒娛樂73人、餐飲231人、校園275人、職場598人、市場和百貨117人、人口聚集高風險場域21人。昨天爆發的精神科醫院群聚感染，今天未有新增疫情。

    5月10日高雄市校園停課情形，全校停課有6間，暫停實體課程為471班，新增暫停實體課程人數有1992人。

    今日確診者的年齡層分布，0-11歲380人、佔15.5%；12-19歲203人、佔8.3%；20-29歲501人、佔20.4%；30-39歲421人、佔17.1%；40-49歲412人、佔16.8%；50-64歲366人、佔14.9%；65歲以上172人、佔7.0%。

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    高雄市與其他高風險縣市的3日均線。（高雄市政府提供）

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    高雄市10日確該個案的年齡層分析，以20-29歲確診人數最多，佔20.4%。（高雄市政府提供）

    高雄市10日確該個案的年齡層分析，以20-29歲確診人數最多，佔20.4%。（高雄市政府提供）

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