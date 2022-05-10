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    汽車安全帶「消音扣」大賣影響行車安全 保二查獲大批冒用名車商標

    汽車安全帶消音扣網路大賣影響行車安全，保二偵三隊於高市路竹區查獲大批中國仿冒雙B等車廠標商扣環。（記者黃良傑攝）

    汽車安全帶消音扣網路大賣影響行車安全，保二偵三隊於高市路竹區查獲大批中國仿冒雙B等車廠標商扣環。（記者黃良傑攝）

    2022/05/10 12:24

    〔記者黃良傑／高雄報導〕汽車乘客安全帶消音扣網路大賣，在工業區上班的宋姓男子（32歲）發現商機，先後以130元不等進價，大量自中國露天購物平台進貨，包括BMW、賓士、MINI、福特等知名品牌商標「消音扣」，保二總隊偵三隊得知原廠並未生產此產品，明顯違反商標法，申請搜索票前往宋男路竹住處，查扣548件冒用LOGO的消音扣，今依違反商標法送辦。

    保二指出，經行文致國外車商或總代理商，陸續收到鑑定書確定冒用這些知名車廠商標，侵權金額逾50萬元，由於安全帶插銷若未經過安全測試，或是原廠製造，若發生車禍或撞擊，一旦扣環或插銷鬆脫，恐怕會造成駕駛、乘客致命傷害，警方將持續擴大追查網購平台上的非法「消音扣」。

    保二偵三隊日前執行網路巡邏時，發現宋男（32歲）在露天購物網站刊登、販售「汽車安全帶消音扣」商品，因該消音扣只要插進安全帶母扣，即可騙過繫上安全帶警示音系統，讓駕駛人深陷行駛危險中，立即成立專案偵辦，經查證原廠並未生產安全帶消音扣商品，確認宋男販售仿冒商品，展開搜索逮捕行動，據查宋自前年底開始批貨賣，並辯稱全部只獲利2千元。

    警方持保留態度，持續追查其他商品有無涉及侵權，同時提醒車主未繫安全帶車禍死亡率，較有繫安全帶高出許多，各汽車廠商都會在座椅設計重量感測與安全帶警示音系統，提醒駕駛人繫上安全帶，以維行車安全，一旦違反商標法意圖販賣者，可處1年以下有期徒刑、拘役或科，或併科新台幣5萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。

    汽車安全帶消音扣網路大賣影響行車安全，保二偵三隊於高市路竹區查獲大批中國仿冒雙B等車廠標商扣環。（記者黃良傑攝）

    汽車安全帶消音扣網路大賣影響行車安全，保二偵三隊於高市路竹區查獲大批中國仿冒雙B等車廠標商扣環。（記者黃良傑攝）

    汽車安全帶消音扣網路大賣影響行車安全，保二偵三隊於高市路竹區查獲大批中國仿冒雙B等車廠標商扣環。（記者黃良傑攝）

    汽車安全帶消音扣網路大賣影響行車安全，保二偵三隊於高市路竹區查獲大批中國仿冒雙B等車廠標商扣環。（記者黃良傑攝）

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