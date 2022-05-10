台灣愛心物資送8000公里到烏克蘭 當地志工秀中文喊「謝謝台灣！」

烏克蘭志工持印有台灣與烏克蘭國旗的海報與烏克蘭幼童合影。（圖林岳提供）

2022/05/10 11:12

〔記者方志賢／高雄報導〕高市鹽埕國小家長會、志工募集400箱、近4公噸貼著台灣、烏克蘭國旗的物資，歷經1個月，以空陸接駁方式，日前抵達烏克蘭白教堂大學。當地電視台也報導這份來自8000公里遠的台灣愛心，烏克蘭志工穿著印有「台灣隊、Taiwan Can Help」背心，在鏡頭前用中文說「謝謝台灣！烏克蘭加油！」

烏克蘭當地記者報導時還秀出世界地圖，指位於亞洲的台灣離烏克蘭有8000公里遠，但台灣人沒有忽略烏克蘭發生的事情。台灣捐贈了近4公噸物資已運抵白教堂市，有吃的、衣服及時需要的物資，上面貼有台灣與烏克蘭的國旗。

報導也指出這項人道救援計畫的是住在台灣的烏克蘭人林歐莉亞發起的，她是高市鹽埕國小家長會長林岳的妻子，她之前在白教堂農業大學教中文，嫁到台灣後，她沒有將家鄉的災難置身事外，哥哥也自願上戰場，於是在台灣啟動這項物資募集計畫。

林歐莉亞受訪說，台灣是沒有被烏克蘭承認的國家，一開始也沒有期待台灣會援助烏克蘭，但她錯了，台灣政府已募集3300萬美金，透過烏克蘭的邊境國家像是波蘭、斯洛伐克、捷克等幫助難民，也募集了650公噸人道救援物資送達鄰國來幫助烏克蘭。

林歐莉亞與丈夫林岳募集的人道物資，在4月6日從高雄出發，先空運至德國法蘭克福機場，再轉陸運至波蘭華沙；從波蘭進入烏克蘭邊境，再運到白教堂大學，經過近1個月。

烏克蘭籍志工在新聞報導上說，台灣對我們國家的戰爭感同身受，了解他們可能會是下一個被侵略的國家，因為如果不能阻止俄羅斯，那中國也會認為入侵台灣很簡單容易，台灣人從戰爭開始就幫忙，無論傳遞正確資訊、金錢或人道物資募集等。

報導說，當地有20多名志工幫忙分配物資，大部分是林歐莉亞的學生，將物資分送給白教堂市及醫院難民，當地人很感謝台灣民眾的關心。多名穿著印有「台灣隊、Taiwan Can Help」背心的志工，最後還用中文說出：「謝謝台灣！烏克蘭加油！」

烏克蘭志工也穿著印有「台灣隊、Taiwan Can Help」背心，在鏡頭前用中文說「謝謝台灣！烏克蘭加油！」（記者方志賢翻攝）

烏克蘭志工將來自台灣的人道物資整理後分送給民眾。（圖林岳提供）

當地志工穿印有「台灣隊、Taiwan Can Help」背心把愛心物資分發到烏克蘭人手上。（圖林岳提供）

烏克蘭電視台記者報導來自8000公里遠的台灣人道物資已運抵烏克蘭。（記者方志賢翻攝）

烏克蘭記者報導時還秀出世界地圖，指位於亞洲的台灣離烏克蘭有8000公里遠。（記者方志賢翻攝）

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