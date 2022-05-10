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    首頁　>　高雄市

    高雄原住民故事館工程延宕1年多 陳其邁：盡快於8月完成

    高雄原住民故事館從2020年9月封館至今，議員要求加快整建開館速度。（資料照）

    高雄原住民故事館從2020年9月封館至今，議員要求加快整建開館速度。（資料照）

    2022/05/10 11:06

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕2020年9月高雄發生乙烯氣體外洩事件，調查元凶是原住民故事館的地下水污染，迄今卻依舊封館，議員要求加快整建開館速度，市長陳其邁允諾，盡快於今年8月完成，保證不會拖到明年。

    高雄市長陳其邁於2020年8月底上任，9月11日發生前鎮區翠亨北路偵測到乙烯事件，環保局調查後，將矛頭指向是原住民故事館的地下水污染，劃定故事館周遭為地下水受污染限制使用管制區，因此封館至今。

    環保局經1年多監測地下污染物，認為原民館地下水低於管制標準，後續將地下室積水抽除，筏基滲漏修復，進行結構評估及內部整理，就可正常使用。

    市議員王義雄今天在議會總質詢時指出，不少原住民朋友反映，乙烯事件造成原住民故事館修建工程延宕1年多，遲遲沒有開放，現在只剩抽地下水，盼市府加快腳步，在5月底開館。

    高市府祕書長郭添貴說，已召集3次會議，經整治後，5月初環保局抽驗乙烯濃度，已降到安全值，5月5日起，水利局協助把地下水抽除，將盡速與廠商加速補強地下室，重新啟用原住民故事館。

    市長陳其邁強調，當然愈快愈好，原住民故事館使用機率高，若今年8月能完成，就盡速完成，不要拖到明年。

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