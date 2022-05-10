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    首頁　>　高雄市

    不滿被嗆「看三小」 雙刀22秒砍死路人

    2022/05/10 09:24

    〔記者鮑建信／高雄報導〕罹患思覺失調症近30年陳姓男子，不滿被路人嗆聲「看三小」，涉嫌持雙刀行兇，22秒內砍死路人，被地院判刑14年，高雄高分院上午宣判，改判10年6月徒刑，出獄後仍須強制監護5年。

    判決書指出，前年10月29日下午3點多，46歲陳男在住處附近的廟旁，看了22歲李姓男子一眼後被嗆「看三小」，還罵他三字經，旁人上前勸李男說「你不要跟他吵架，他頭腦不好」，不料引起陳男發飆，回家拿水果刀、生魚刀各一把折返揮舞。

    李男試圖拿安全帽和路上三角錐丟擲阻擋，但不慎跌倒被陳男壓制在地，陳男在22秒內朝李的胸、背、頭、頸和手腳等處猛刺10刀，當場不幸慘死，警方依殺人罪嫌移送高雄地檢署偵辦並起訴。

    地院法官調查，陳男從案發後藏刀、躲避，接受警詢、偵查訊問始終不說話，又無證據證明有幻聽、幻覺等情形，行為時未喪失行為能力，但他的確受思覺失調症影響，無法理智處理事情，屬身心障礙者，與窮凶極惡之徒有別，依殺人罪判處有期徒刑14年，出獄後仍須強制監護5年。

    陳男不服判決上訴，高雄高分院上午宣判，審酌陳男犯案動機、罹患思覺失調症等情形，從輕改判有期徒刑10年6月，可上訴。

    至於民事求償部分，高雄地院判決陳賠償李男家屬610萬元，可上訴。

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