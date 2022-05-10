為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    男違規拒檢狂飆 警追攔圍捕拔槍逮人、車內查獲K毒

    花姓男子違規拒檢飆速連闖3個紅燈，警追攔圍捕拔槍逮人車內查獲K毒。（民眾提供）

    花姓男子違規拒檢飆速連闖3個紅燈，警追攔圍捕拔槍逮人車內查獲K毒。（民眾提供）

    2022/05/10 08:29

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄花姓男子（25歲）今天凌晨駕駛白色轎車，因違規越線停等紅燈，巡邏員警發現示意停車受檢，不料，花男假意配合緩緩靠右，卻突然猛踩油門狂飆拒檢，警方追逐圍捕，直到左營區翠華路與崇德路口才將該車攔下，拔槍喝令他下車，見車門一開迅速將人拉下壓制，在車上搜出1.52公克K他命毒品。

    鼓山分局今早偵訊後，全案依公共危險及毒品罪嫌移送外，另開具越線停車、不服稽查、闖紅燈（3件）及危險駕車等6件交通違規舉發單，並擴大追查毒品來源。

    警方指出，龍華所警員周宥南、溫仁佑於今日凌晨2時50分，在鼓山區華榮、裕誠路口，發現一輛白色自小客車違規越線停等紅燈，趨前盤查時，駕駛花男一開始假裝配合，緩緩靠右後隨即加速離去，沿途高速闖越多個路口紅燈，罔顧其他用路人安全，員警尾隨在後並呼叫線上警力加入攔截圍捕。

    警方追至左營區翠華路與崇德路口，白色自小客車遭前方停等紅燈的車輛擋住去路才停下，員警拔槍喝令他下車，當場壓制逮捕，車內並無其他乘客，警方在車內右前乘客座腳踏板發現一包白色粉末（毛重1.52公克），經檢測呈現三級毒品K他命陽性反應，並在花男隨身手提包內起獲K盤及刮片，全案公共危險及毒品罪嫌送辦。

    分局長蔡鴻文呼籲，民眾遇到警方攔查違規時應配合受檢，切勿藉故規避盤查，避免衍生其他違規或肇事，得不償失。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    花姓男子違規拒檢飆速連闖3個紅燈，警追攔圍捕拔槍逮人車內查獲K毒。（民眾提供）

    花姓男子違規拒檢飆速連闖3個紅燈，警追攔圍捕拔槍逮人車內查獲K毒。（民眾提供）

    花姓男子違規拒檢飆速連闖3個紅燈，警追攔圍捕拔槍逮人車內查獲K毒。（民眾提供）

    花姓男子違規拒檢飆速連闖3個紅燈，警追攔圍捕拔槍逮人車內查獲K毒。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    作詞、曲家違法進口大麻油緩解病症 法官輕判1年9月
    2022/05/08 11:51

    作詞、曲家違法進口大麻油緩解病症 法官輕判1年9月
    逾期居留移工藏毒棄車落跑 警跑百米壓制逮人
    2022/05/08 09:48

    逾期居留移工藏毒棄車落跑 警跑百米壓制逮人

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    高雄3人摩鐵拉K 警聞臭查獲槍毒送辦
    2022/05/08 09:05

    高雄3人摩鐵拉K 警聞臭查獲槍毒送辦
    知名旅行社董事長　涉毒被逮
    2022/05/06 05:30

    知名旅行社董事長　涉毒被逮

    報酬率大超車！「這時刻」加碼勝率大增？
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播