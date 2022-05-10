男違規拒檢狂飆 警追攔圍捕拔槍逮人、車內查獲K毒

花姓男子違規拒檢飆速連闖3個紅燈，警追攔圍捕拔槍逮人車內查獲K毒。（民眾提供）

2022/05/10 08:29

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄花姓男子（25歲）今天凌晨駕駛白色轎車，因違規越線停等紅燈，巡邏員警發現示意停車受檢，不料，花男假意配合緩緩靠右，卻突然猛踩油門狂飆拒檢，警方追逐圍捕，直到左營區翠華路與崇德路口才將該車攔下，拔槍喝令他下車，見車門一開迅速將人拉下壓制，在車上搜出1.52公克K他命毒品。

鼓山分局今早偵訊後，全案依公共危險及毒品罪嫌移送外，另開具越線停車、不服稽查、闖紅燈（3件）及危險駕車等6件交通違規舉發單，並擴大追查毒品來源。

警方指出，龍華所警員周宥南、溫仁佑於今日凌晨2時50分，在鼓山區華榮、裕誠路口，發現一輛白色自小客車違規越線停等紅燈，趨前盤查時，駕駛花男一開始假裝配合，緩緩靠右後隨即加速離去，沿途高速闖越多個路口紅燈，罔顧其他用路人安全，員警尾隨在後並呼叫線上警力加入攔截圍捕。

警方追至左營區翠華路與崇德路口，白色自小客車遭前方停等紅燈的車輛擋住去路才停下，員警拔槍喝令他下車，當場壓制逮捕，車內並無其他乘客，警方在車內右前乘客座腳踏板發現一包白色粉末（毛重1.52公克），經檢測呈現三級毒品K他命陽性反應，並在花男隨身手提包內起獲K盤及刮片，全案公共危險及毒品罪嫌送辦。

分局長蔡鴻文呼籲，民眾遇到警方攔查違規時應配合受檢，切勿藉故規避盤查，避免衍生其他違規或肇事，得不償失。

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花姓男子違規拒檢飆速連闖3個紅燈，警追攔圍捕拔槍逮人車內查獲K毒。（民眾提供）

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