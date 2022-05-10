大喜日等嘸迎娶車隊 新郎「人格權」被侵害求償勝訴

新人等不到迎娶車隊，緊急發動在場親友駕駛個人車輛，倉促組成迎娶車隊。 （情境照）

2022/05/10 07:44

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一對去年4月完婚的新人，婚禮前特別向禮車公司承租BMW等6部豪華轎車做為迎娶車隊，未料婚禮當天，新娘出門竟等嘸車，緊急發動在場親友駕駛個人車輛，倉促組成車隊，新郎遭雙方親友指責不諒解，被貼上「辦事不力」負面標籤，主張「人格權」受損，向租車行求償勝訴。

判決指出，徐姓男子主張，去年因婚禮迎娶之需，與禮車公司簽租，BMW黑色轎車5部，TOYOTA之Alphard黑色廂式商務車1部，作為迎娶車隊，雙方約定去年4月19日下午1時10分許提供車輛，並預付5千元訂金。

未料，禮車公司於約定迎娶時間，竟未派遣車隊到場，新郎急如熱鍋上的螞蟻，為避免耽誤迎娶時辰，緊急發動在場親友駕駛個人車輛，倉促組成迎娶車隊。

新郎徐男因此遭受男方親友指謫，更遭受女方親友責備及不諒解，不僅受名譽權之損害，還被貼上「辦事不力」負面標籤，「人格權」受損，向禮車公司陳姓負責人要求退還訂金，並提告求償精神撫慰20萬元。

陳男辯稱，契約是透過婚顧公司轉過來的，且婚禮前兩天沒有人再次提醒，所以忘記了，願意退還訂金，但要求其他賠償則金額過高無法接受。

橋頭簡易法庭審諸結婚為人生大事，並非兒戲，傳統風俗就結婚各項流程之具體時間均有一定規範，值此人生重要時刻，新郎安排婚禮流程出現疏漏，對新郎之客觀評價有所貶抑，經審酌兩造身分、地位及經濟狀況認定陳男應退還訂金5千元，賠償2萬5千元為適當，全案可上訴。

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