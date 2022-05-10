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    首頁　>　高雄市

    遭假檢座騙走120萬 她怪罪銀行求償60萬被法官打臉

    潘女被假檢座詐騙，卻要銀行賠償，被高雄高分院打臉。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    潘女被假檢座詐騙，卻要銀行賠償，被高雄高分院打臉。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    2022/05/10 06:54

    〔記者鮑建信／高雄報導〕詐騙電話層出不窮，絕大多數人被騙後自認倒楣並報警，卻有人怪罪銀行並求償，頗為罕見。

    潘姓女子4天內3度臨櫃解約，被冒充檢察官的歹徒騙走120萬元，她認為銀行也要負一半過失責任，賠償60萬元，官司還打到二審，結果被高雄高分院打臉並判敗訴定讞。

    潘婦指出，2020年7月底，接獲冒充檢察官之人電話，指稱她涉嫌洗錢，須配合交付金錢，因誤信而分別於8月3日、4日和6日，前往國泰銀行前金分行將50萬、20萬和50萬元定存解約，匯入詐騙集團指定之帳戶。

    她說，解約提款時，行員雖有確認是否為本人，並詢問資金用途，她當時皆依詐騙集團指示回答房屋修繕，但行員卻無任何積極作為，也未口頭提醒可能有詐。並說，第一、三筆提領金額已達洗錢防制法須注意的金額50萬元，銀行卻未要求填寫相關詐騙防範及洗錢防制資料，未盡善良管理人之注意義務，要求賠償一半即60萬元損失。

    被告前金分行則說，潘婦提款並無明顯異狀，行員進行關懷提問時，她皆稱資金用途為房屋裝修工程，回答前後一致，她被詐欺集團騙錢，與銀行無因果關係，不用賠償。

    高雄高分院調查，銀行法並未規定，潘婦解約提款時，要求她提供資金用途即房屋修繕證明的義務，也無存款戶本人提領金額達50萬元以上時，銀行應要求存款戶本人填寫詐騙防範及洗錢防制資料。

    此外，行員有在取款條背面記載「資金來源：定存解約、資金用途房修」、「房子修繕費」、「房屋裝修工程款」等，認為已盡其注意之義務，仍然判決潘女敗訴。

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