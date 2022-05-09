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    中國妻婚前育有2子女 嫁來台卻以賣淫回報夫崩潰

    中國籍妻子接客賣淫，被高雄高分院判賠其夫30萬元。（記者鮑建信攝）

    中國籍妻子接客賣淫，被高雄高分院判賠其夫30萬元。（記者鮑建信攝）

    2022/05/09 22:14

    〔記者鮑建信／高雄報導〕經營飲料店陳姓老闆娶中國籍妻子楊婦後百般付出，還曾匯款供養她在對岸的親戚、子女，後因發現她經常半夜外出起疑，並被警方查獲接客，憤而請求精神撫慰金100萬元，高雄高分院判決她賠償30萬元定讞。

    陳夫指出，兩造在網路認識後，曾於2011年6月於上海見面，得知她懷孕，另有一子由其母代養，但他不計較，乃於2013年3月初在湖南長沙登記結婚，同年5月底辦妥登記，依親留在台灣。2017年7月19日，楊婦取得居留證後個性丕變，開始拒絕房事，還經常向他要錢、咆哮，並更換工作。

    2019年6月間，其妻開始上傳一些穿著清涼暴露的自拍照， 發至微信朋友圈，並於8月中旬起，感覺整件事情不對，發現她有段時間，常常半夜外出疑似有頻繁賣淫的行為，甚至有車直接在他家大樓門口接送，完全不顧及鄰居的看法，讓他顏面盡失。

    2020年1月1日，其妻在「凱莉都汽車旅館」賣淫被警方查獲，他因而飽受精神折磨，要求賠償100萬元精神撫慰金。

    楊婦則否認有性交易，她因不懂法律，採取息事寧人態度繳交罰鍰，沒有侵權行為，並指求償精神撫慰金過高，無力負擔。

    合議庭法官調查，據警方製作筆錄，楊婦與王姓嫖客對話如「你的型我真的很喜歡，第一次可以不要那麼多嗎，1萬可以嗎...」等語，認定確有賣淫，構成侵權行為，維持原審判決。

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