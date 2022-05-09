不要再打我媽媽！他暴打同居女友 她的女兒以身護母感動法官

令洗碗不從拳如雨下家暴同居女友，她的女兒衝出用身體護母感動法官，歐姓男子被判拘役50天。（情境照）

2022/05/09 21:37

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市歐姓男子與女友小玲（化名）同居，2017年協議「打她1次」就給付10萬元，去年2月春節連假，小玲欲帶家人至六龜旅遊，正整理孩子出遊衣服，但歐男要求先洗碗，認為小玲不從，便徒手打、持紙箱砸，小玲的大女兒看下去衝出肉身護媽；警方獲報，依傷害罪送辦，歐男否認打人，反咬小玲羞辱他的癌母還打他才會受傷，高雄地院不採信，判歐男50天拘役，易科罰金5萬元。

判決書指出，被告歐男曾被通報家暴的家庭成員，同居人小玲控訴去年2月與家人出發前往六龜度假，她先吃完晚餐後，準備整理女兒出遊的衣物，但被告非要她馬上把餐具洗好，小玲回應等一下再洗，就招來一頓毒打，拳頭落在她的左耳、臉頰，對方還掐她脖子，狂毆其頭部及肩膀，小女兒見狀大喊「不要再打媽媽」，大女兒也衝出用身體護住媽媽。

不過，被告矢口否認毆打同居人，反指小玲不理會他要求先洗碗，竟在小孩面前用台語回「你不要像畜牲一樣在那邊該該該（意指如動物般亂吼亂叫）」、「你父母有你這樣的兒子真的好棒棒（反諷被告是差勁的人）」、「你母親得癌症是報應」等語，才會拿紙箱丟她。

法官審理查出，被告事後曾LINE小玲：「今天的事情我很抱歉，是我不對」，也傳送「孩子的媽，我保證以後不隨便動手，如果再有任何推妳、打妳、丟妳東西的事情發生，一次就是十萬」，隔天還撥打3通電話給小玲，但都沒有接聽，依此判定被告自己傷害不對，不採信其辯詞，判刑50天拘役，仍可上訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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