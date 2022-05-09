為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    不要再打我媽媽！他暴打同居女友 她的女兒以身護母感動法官

    令洗碗不從拳如雨下家暴同居女友，她的女兒衝出用身體護母感動法官，歐姓男子被判拘役50天。（情境照）

    令洗碗不從拳如雨下家暴同居女友，她的女兒衝出用身體護母感動法官，歐姓男子被判拘役50天。（情境照）

    2022/05/09 21:37

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市歐姓男子與女友小玲（化名）同居，2017年協議「打她1次」就給付10萬元，去年2月春節連假，小玲欲帶家人至六龜旅遊，正整理孩子出遊衣服，但歐男要求先洗碗，認為小玲不從，便徒手打、持紙箱砸，小玲的大女兒看下去衝出肉身護媽；警方獲報，依傷害罪送辦，歐男否認打人，反咬小玲羞辱他的癌母還打他才會受傷，高雄地院不採信，判歐男50天拘役，易科罰金5萬元。

    判決書指出，被告歐男曾被通報家暴的家庭成員，同居人小玲控訴去年2月與家人出發前往六龜度假，她先吃完晚餐後，準備整理女兒出遊的衣物，但被告非要她馬上把餐具洗好，小玲回應等一下再洗，就招來一頓毒打，拳頭落在她的左耳、臉頰，對方還掐她脖子，狂毆其頭部及肩膀，小女兒見狀大喊「不要再打媽媽」，大女兒也衝出用身體護住媽媽。

    不過，被告矢口否認毆打同居人，反指小玲不理會他要求先洗碗，竟在小孩面前用台語回「你不要像畜牲一樣在那邊該該該（意指如動物般亂吼亂叫）」、「你父母有你這樣的兒子真的好棒棒（反諷被告是差勁的人）」、「你母親得癌症是報應」等語，才會拿紙箱丟她。

    法官審理查出，被告事後曾LINE小玲：「今天的事情我很抱歉，是我不對」，也傳送「孩子的媽，我保證以後不隨便動手，如果再有任何推妳、打妳、丟妳東西的事情發生，一次就是十萬」，隔天還撥打3通電話給小玲，但都沒有接聽，依此判定被告自己傷害不對，不採信其辯詞，判刑50天拘役，仍可上訴。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    你支持誰？ 美星巴克出奇招賺小費 強尼戴普被「塞爆」
    2022/05/05 12:13

    你支持誰？ 美星巴克出奇招賺小費 強尼戴普被「塞爆」
    打不贏就縮？安柏赫德想撤訴遭拒 證人上台她哭了
    2022/05/04 20:19

    打不贏就縮？安柏赫德想撤訴遭拒 證人上台她哭了

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    台南又傳虐嬰案 狠父「收押理由」讓人更怒了
    2022/05/04 10:18

    台南又傳虐嬰案 狠父「收押理由」讓人更怒了
    與女友人太熱絡起口角 丈夫揮拳傷妻判刑又賠3萬
    2022/05/02 10:01

    與女友人太熱絡起口角 丈夫揮拳傷妻判刑又賠3萬

    報酬率大超車！「這時刻」加碼勝率大增？
    兒算命「以後是殺人犯」媽揪友揍4歲兒 老師暖舉引發熱烈迴響
    2022/04/20 15:10

    兒算命「以後是殺人犯」媽揪友揍4歲兒 老師暖舉引發熱烈迴響
    打死3歲女童還叫她媽頂罪 恐怖繼父被判刑11年
    2022/04/15 19:03

    打死3歲女童還叫她媽頂罪 恐怖繼父被判刑11年
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播