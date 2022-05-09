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    首頁　>　高雄市

    高雄推「關懷包得來速」 5/11上路到38區公所領取

    高雄推出「關懷包得來速」，11日上路到38區公所或指定地點領取。（市府提供）

    高雄推出「關懷包得來速」，11日上路到38區公所或指定地點領取。（市府提供）

    2022/05/09 18:20

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市今日新增1882例本土確診個案，因應確診人數攀升，市長陳其邁宣布，「關懷包得來速」11日上路，憑確診者身分證、健保卡可到38個行政區區公所設置的「關懷包得來速」領取關懷包，內含快篩劑、消毒酒精、零食等。

    陳其邁說，「關懷包得來速」領取流程首先確診資料，憑確診者身分證（正本、拍照皆可），如無確診者身份證，請出示代領者身份證並提供確診者健保卡或身分證字號，另也提供確診者及同住家人人數，大人領3支快篩試劑、小孩2支快篩試劑，這與麥當勞得來速先點餐再取餐一樣，先確認資料再領取關懷包。

    陳其邁說，民眾收到確診簡訊後的2小時，就可以到38行政區區公所設置的「關懷包得來速」領取關懷包，內含有快篩劑、消毒酒精、泡麵、點心，由於同住家人列為隔離對象，以家戶為單位領取關懷包。領取時間為上午9點至12點，下午1點30分至晚間9點。

    陳其邁說，代領者如果是確診者的同住家人（居隔對象），請配戴口罩透過自駕、騎車、步行等方式前往，勿搭乘大眾運輸工具。如果無親友代領或行動不便，可打給關懷中心專線07-8220300，就會由里幹事送到府。

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