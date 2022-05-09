高雄酒駕撞飛1家4口肇事路口 4支交通號誌啓用盼悲劇不再

高雄酒駕撞飛1家4口肇事路口，4支交通號誌今通電啓用盼悲劇不再。（記者黃良傑攝）

2022/05/09 16:55

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市男子黃子洋去年底無照酒駕撞飛人行道上一家4口，造成范女傷重不治，丈夫及2名女兒重傷，該路口自死亡車禍後，市府會勘決定增設紅綠燈號誌，遲近半年未設遭詬病，交通局解釋需協調台電，預計5月底前完工，市府多日趕工，今天完成4桿增設並通電啓用，可望帶給當地交安保障，阻止再有類似悲劇發生。

黃子洋（38歲）去年12月無照酒駕，從鹽埕區酒後一路違規行駛至河東路、國民街口，撞飛一家4口，造成1死3傷悲劇，各界聲討酒駕殺人問題之餘，也對該路口未設紅綠燈，要求市府儘速改善，交通局案發後2天會勘補破網，計畫增設行人穿越馬路的號誌桿，但事發近半年，被民眾發現連「類號誌」都沒有。

交通局日前遭質疑時解釋已完成前置作業，但還需協調台電協助，決定在河東路與國民街口新設交通號誌，共4支紅綠燈桿，其中1桿為行人燈桿，屬於路標、燈號等共桿，需協調台電等相關單位，較為耗時，協調台電於5月4日進行提升手孔工程，增設交通號誌工程道路挖掘部分將同時進場。

交通局表示，為加快施作進度，該路口由交通局在挖掘號誌管道時，一併代台電施作供電管道，並請台電配合在管道完成後，同時辦理供電線路作業，縮短整體作業時間，原預定5月17日完成設備安裝，整體工程最慢可於5月底前完工，終於比預估工期縮短，提早近1周完工通電啓用。

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