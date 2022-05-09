台北53萬買快篩、高雄花5200萬 陳其邁說明決策過程

高雄市長陳其邁今下午在防疫會議後記者會上，說明採購快篩試劑的決策過程。（圖由高雄市府提供）

2022/05/09 16:57

〔記者方志賢／高雄報導〕台北市長柯文哲近日為了快篩議題槓上中央。不過，民進黨台北市議員梁文傑釋出審計部資料，今年1至4月，高雄市花了5200萬元採購快篩試劑，台北市只花了53萬元。針對高市府採購快篩的決策過程，市長陳其邁今天（9日）表示，高雄市有機場、港口，比較複雜，加上3月北部不明感染源增加，為落實社區監測，當時就大量採購、做好準備；未來確診個案還會愈來愈多，仍持續加緊採購中。

陳其邁今下午主持防疫會議後記者會，媒體關切北、高自購快篩採購金額差很大，高雄花了5200萬元，台北僅花53萬元。對此，陳其邁說，持續做準備，不管是快篩試劑或防疫物資，並根據疾病流行期間不同狀況做判斷，之前有高雄港染疫，當時研判要落實社區監測，就大量採購快篩，做好準備。

陳其邁，另外，北部地區3月左右不明感染源慢慢增加，當時中央共同供應契約快篩試劑1支59元，之前1支要上百元，當時覺得要快速增補快篩試劑量能，另與其他縣市不同的，高雄市面臨的環境比較複雜，有機場、港口，關鍵基礎設施又多，這些地區都要高度進行社區監測，或特地場域監測，也需要大量快篩試劑，因此決定快篩試劑的準備量能要以50萬劑、100萬劑來做準備。

陳其邁強調，從香港、紐西蘭、韓國經驗，疫情還會持續12週到16週的「高原期」，目前屬於快速上升階段，根據疫情狀況，做快篩的準備。目前對風險對象的加強篩檢有其必要，例如「住宿型機構」每週快篩一次，這就是市府提供的「公費快篩試劑」，每天診所2500至3000篩檢量能，小朋友、學生的量能都要預作準備，都有經過試算，未來確診個案愈來愈多，仍持續加緊採購中。

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