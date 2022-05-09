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    首頁　>　高雄市

    新技術「冷凍截切鳳梨」可保存2年 高雄金鑽今外銷日本

    「冷凍截切鳳梨」可保存2年鮮味不變，首批今天啟航日本。（記者洪臣宏攝）

    「冷凍截切鳳梨」可保存2年鮮味不變，首批今天啟航日本。（記者洪臣宏攝）

    2022/05/09 16:35

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄金鑽鳳梨透過急速低溫冷凍技術，製作成可保存2年的「冷凍截切鳳梨」，今以海運運送20公噸首發日本，預計5月中下旬就可在日本橫濱的連鎖超市上架。高市農業局長張清榮表示，冷凍截切鳳梨技術克服了不耐儲存、檢疫等問題，搶攻全球市場不是問題。

    慶得農果業公司、藍天運通公司透過前農委會主委曹啟鴻、高市農業局協助展開合作，慶得農開發出冷凍截切鳳梨技術，搭配藍天通運冷鏈設備，將大舉進軍日本超市。張清榮、曹啟鴻、農委會國際處副處長林志鴻、農糧署主秘陳啟榮等人， 一起見證首批冷凍截切鳳梨啟航日本。

    慶得農總經理謝翔進表示，冷凍截切鳳梨製作不易，為保持鳳梨的最佳風味，80公噸的鮮果只能製作出20公噸冷凍鳳梨，加工富含酵素的鳳梨，過程中還必須嚴格管控生菌數量，以達食品安全標準。藍天運通執行長陳孝文表示，去年中國禁止台灣鳳梨輸入，他開始籌畫鳳梨銷往日本，其消費習慣是水果一年四季都可以吃得到，因此都是冷凍的，沒有真正生鮮的。

    張清榮說，以往水果外銷得考量保存期限，因此對船期較長國家的競爭力相形弱勢，尤其受疫情跟戰爭影響，常見船期延遲、塞港。他表示，冷凍截切鳳梨將生菌數控制在日本要求以下，是一個非常成功試驗，同時透過急速冷凍，將存期限拉到2年，以後銷往歐洲、東南亞或中東國家，也不成問題。

    農委會、農糧署指出，中國去年2月臨時禁止台灣鳳梨銷往該國，日本適時提供外銷市場，台灣去年外銷量28664公噸，日本就佔了17850公噸，佔62.3%，外銷為鳳梨的價格穩定，扮演了很重要的角色，除了日本市場值得繼續的深耕開拓，透過冷凍截切技術，鳳梨外銷可以全球化發展。

    農委會、農糧署、高市農業局一起見證冷凍截切鳳梨首航日本，業者對前景深具信心。（記者洪臣宏攝）

    農委會、農糧署、高市農業局一起見證冷凍截切鳳梨首航日本，業者對前景深具信心。（記者洪臣宏攝）

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