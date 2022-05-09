城中城危樓20日拆完 林欽榮︰市府「超光速」完成跨區區段徵收

城中城大樓危樓目前已將結構體拆除至1樓，預計5月20日拆完，原址將興建公園!（記者李惠洲攝）

2022/05/09 16:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕城中城大樓危樓預計5月20日拆完，高雄市副市長林欽榮今天形容市府「超光速」進行跨區區段徵收及新建原址公園！區段徵收將於6月底報中央核定，住都中心預計在七賢國中興建600戶社宅，優先安置無房無地的城中城災民，最快在今年底動工；至於城中城大樓原址，將改建為公園，預計9月中完工啟用。

去年10月14日城中城惡火發生後，高市府於去年11月宣布將城中城街廓與七賢國中舊址東側約1.2公頃土地，辦理「公益性跨區區段徵收方案」。今年3月，七賢國中既舊校舍開始拆除，副市長林欽榮今天巡視進度，最新進度已達49.3%，可望於6月16日提前半個月完工，接著於6月底報中央內政部核定。

七賢國中舊址規劃由住都中心斥資30億元，興建600戶社宅，另有1500坪長照、日照及托嬰等公共空間，也規畫1000坪青創空間出租。林欽榮透露，住都中心董事長花敬群告訴他，全案將於6月提報董事會，希望能在今年底開工。

林欽榮形容，城中城跨區區段徵收案，是他看過台灣最「超光速」的區段徵收案，土地協議價人數共119人，目前有96人同意，比例高達80.67%，其中72人已完成協議價購程序，高市府已撥款2億5千餘萬元。

至於城中城大樓危樓的拆除工作，目前也已將結構體拆除至1樓，預計5月20日可拆除完畢，約800坪面積將闢建為公園。

談到公園特色，林欽榮表示，市府請來知名藝術家林熺俊、曾獲中華民國傑出建築師的張瑪龍等人設計規劃，現地改建後的公園，將會是陽光滿佈的大草坪、具備水景藝術及遊戲場的寬闊空間，街角廣場的開放性設計，是一個紀念性的、符合再生的感覺，並特別種植粉紅的洋風鈴木，預計9月中旬能完工。

此外，都發局將同步啟動府北里環境再生工程，為周遭6棟舊大樓建物立面，進行拉皮整建，讓區域景觀能煥然一新！

為凝聚地方共識，高市府將於今晚7點，於鹽埕區公所舉辦城中城原址新建公園說明，由林欽榮主持，歡迎附近居民到場，市府將把居民意見納入公園規劃設計參考。

城中城大樓危樓目前已將結構體拆除至1樓，預計5月20日拆完，原址將興建公園!（記者李惠洲攝）

高雄市副市長林欽榮（右）前往視察七賢國中舊址拆除工作，形容高市府「超光速」進行跨區區段徵收案，左為高雄市地政局長陳冠福。（記者李惠洲攝）

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