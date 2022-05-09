高雄+1882！ 精神專科醫院群聚92人確診、長照機構12人染疫

市長陳其邁主持防疫記者會。（圖市府提供）

2022/05/09 18:53

首次上稿 15:48

更新時間 18:53

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市今（9日）新增1882例本土確診武漢肺炎（新型冠狀毒病，COVID-19），並傳出某精神專科醫院及某住宿型長照機構群聚疫情，其中精神專科醫院有92名住民及員工確診，長照機構則有12名住民及員工確診。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，該精神專科醫院二、三樓總人數225員工及住民，其中確診住民是82人、員工10人。二樓感染率37.3%、三樓感染率42.7%，住院7人。另某住宿型長照機構也有群聚，117名員工及住民，其中2員工確診、10住民確診，侵襲率10.3%。

潘炤穎說，依中央流行疫情指揮中心規範，界定在原地處理，市府請義大醫院進駐精神專科醫院協助採檢與感控，嚴格進行分艙分流與必要投藥，需住院者移往義大醫院住院，經評估住民安全無虞。

陳其邁表示，中央今公布1910例，轉銜外縣市個案28例，新增1882例，其中隔離期間陰轉陽109例、外縣市旅遊史95例、特定娛樂場所14例、密切接觸者1639例（同住親友654例、餐飲娛樂298例、職場校園607例、高風險場域80例）、新案疫調中25例。

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高雄市今（9日）新增1882例本土確診。（圖市府提供）

另某住宿型長照機構也有群聚，117名員工及住民，其中2員工確診、10住民確診，侵襲率10.3%。（圖市府提供）

某精神專科醫院群聚92人確診。（圖市府提供）

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