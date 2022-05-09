酒駕嫌犯大寮分駐所內脫逃所長險拔官 林園分局長力保改調忠義所長

高雄酒駕嫌犯大寮分駐所內脫逃所長險拔官，經林園分局長力保改調忠義所長，圖為脫逃的酒駕嫌犯。（資料照）

2022/05/09 13:17

〔記者黃良傑、洪臣宏／高雄報導〕高市林園警分局大寮分駐所因酒駕嫌犯自派出所脫逃被逮回，市警局追究責任，分別對值班員警記過1次、備勤員警記過2次、所長吳國志記過1次，分局長張泰賓申誡一次，所長上週五遭撤換，改由忠義派出所長曾富達接任，據了解，吳國志多年前任前鎮分局所長時，也曾因連千毅直播主之亂遭撤換，他雖任勞任怨且資深，仕途卻不順，分局長仍向高層力保。

據了解，警局高層一度認為原大寮所長吳國志應調離所長職務，但因吳任勞任怨，破案苦幹，因酒駕自撞嫌犯脫逃遭連坐，已記過1支，分局長張泰賓以吳所長平日表現積極、認真，力保繼續擔任所長職務，上週五緊急將忠義所長曾富達調至大寮所，吳國志改調忠義所，才保有所長職務。

市警局指出，曾富達曾任大寮分駐所所長2年半，後來調任鳳山分局成功所長1年半後，請調回林園分局忠義所長，至今1年4個多月，臨危受命又被緊急調派回鍋大寮分駐所所長，由於疏失的2名員警被依疏縱人犯函送偵辦，分駐所士氣低落，如何提升內部士氣，將是新任所長面對的課題。

大寮分駐所1日晚間6時54分接獲110通報，大寮區永芳路發生一起車禍，36歲何姓駕駛騎機車自撞鄰居機車，酒測值高達1.41mg/L，警方依涉嫌公共危險罪嫌帶回分駐所偵辦，未料2日上午7時55分，何嫌竟自行打開腳鐐，從大門脫逃，所長吳國志遭連坐處分，記過改調忠義派出所所長。

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