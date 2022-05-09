議員抗議取消科學實驗中小學說明會 陳其邁：是家長開的會不是市府
2022/05/09 12:25
〔記者王榮祥／高雄報導〕楠梓區油廠國小先前傳出擬設科學實驗中小學，卻因入學比例與校名問題引發議論，迫使高市府數度澄清只是討論階段！高市議員陳玫娟今卻抗議市府為何取消說明會？市長陳其邁無奈表示，那是家長開的會、不是市府開的。
陳玫娟指出，油廠國小擬設置科學實驗中小學的議題，在入學資格與校名更改上可能造成誤解，她認為原因是市府沒說清楚，但讓她不解的是，為何市府後來取消說明會？甚至傳出不在油廠國小設置，這作法太消極、不負責任！
陳其邁說明，這計畫本來就沒決定地點、一切都在評估中，也沒說要設在油廠國小，議員所指的取消會議，應該是家長開的會，不是市府開的會。
該議題由議員陳善慧提出，表示因台積電將進駐，油廠國小可能改制為科學實驗中學小學部，卻預計僅保留20％名額給社區生，80%給台積電員工子女，比例大小眼？
陳善慧指出，油廠國小有75年歷史，承載中油員工、子女回憶，地方也擔心改制後校名消失，建議市府可找其他教育用地新建實驗學校。
當時市長陳其邁、教育局長謝文斌都強調此案還在規劃，入學名額如何分配未定案，一定顧及社區子女就學權益。