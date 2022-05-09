議員抗議取消科學實驗中小學說明會 陳其邁：是家長開的會不是市府

高市議員陳玫娟抗議市府取消油廠國小擬改制科學實驗學中小學說明會，市長陳其邁澄清，市府沒有開會。（記者王榮祥翻攝）

2022/05/09 12:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕楠梓區油廠國小先前傳出擬設科學實驗中小學，卻因入學比例與校名問題引發議論，迫使高市府數度澄清只是討論階段！高市議員陳玫娟今卻抗議市府為何取消說明會？市長陳其邁無奈表示，那是家長開的會、不是市府開的。

陳玫娟指出，油廠國小擬設置科學實驗中小學的議題，在入學資格與校名更改上可能造成誤解，她認為原因是市府沒說清楚，但讓她不解的是，為何市府後來取消說明會？甚至傳出不在油廠國小設置，這作法太消極、不負責任！

陳其邁說明，這計畫本來就沒決定地點、一切都在評估中，也沒說要設在油廠國小，議員所指的取消會議，應該是家長開的會，不是市府開的會。

該議題由議員陳善慧提出，表示因台積電將進駐，油廠國小可能改制為科學實驗中學小學部，卻預計僅保留20％名額給社區生，80%給台積電員工子女，比例大小眼？

陳善慧指出，油廠國小有75年歷史，承載中油員工、子女回憶，地方也擔心改制後校名消失，建議市府可找其他教育用地新建實驗學校。

當時市長陳其邁、教育局長謝文斌都強調此案還在規劃，入學名額如何分配未定案，一定顧及社區子女就學權益。

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