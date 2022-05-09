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    議員要求鳳山排水設施要根本解決 林欽榮：做不好、我讓你揍

    高市副市長林欽榮今為水利局專業背書，強調「如果做不好、我讓你（議員）打」。（記者王榮祥翻攝）

    高市副市長林欽榮今為水利局專業背書，強調「如果做不好、我讓你（議員）打」。（記者王榮祥翻攝）

    2022/05/09 11:53

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員李雅靜今質詢時，建議高市府在鳳山園藝試驗所下打造地下滯洪池，讓鳳山排水設施根本解決；副市長林欽榮答詢時為水利團隊專業背書，委請議員多給一點時間讓水利局驗證，「如果做不好、我讓你打」。

    李雅靜表示，她知道這幾天副市長林欽榮去看過鳳山好幾處易淹水地區，包括鳳山行政中心、青年公園等，甚至獨自去園藝試驗所沒約她。

    她肯定水利團隊用心，卻覺得市府現在做法是哪邊有地就開挖成簡易型滯洪池，為何不趁現在有經費，規劃一個根本解決方法，可在60多公頃的園藝所下方，設置地下型滯洪池，從上游緩解、加上下游持續改善，中游就有機會避免淹水。

    林欽榮答詢指出，他非常尊重水利局、水利局是全盤戰略的團隊，所以可獲中央前瞻計畫。

    目前水利局針對鳳山排水規劃3部曲，首先是曹公圳分流，第二個則是微滯洪，但不會只是挖洞、會變成公園化。

    至於園試所部分，市長陳其邁已親自拜託農委會主委陳吉仲，加上水利局專業很強，所提計畫多能獲水利署同意，希望議員給一點時間，「如果做不好，我讓你打，我給你揍」，水利局很用功，拜託給他們時間好好表現。

    林欽榮承諾「做不好、讓議員揍」，坐在隔壁的市長陳其邁特別轉頭看了一下，表情似是微笑？李雅靜則喊說，我不是要打副市長。

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