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    超尷尬！高雄國軍總醫院掛鐘報時竟播紅色歌曲《東方紅》

    媒體人董泓志發現高雄國軍總醫院的掛鐘，報時音樂竟是曾歌頌中國共產黨、歌頌毛澤東的紅色歌曲「東方紅」。（圖擷取董泓志臉書）

    媒體人董泓志發現高雄國軍總醫院的掛鐘，報時音樂竟是曾歌頌中國共產黨、歌頌毛澤東的紅色歌曲「東方紅」。（圖擷取董泓志臉書）

    2022/05/09 10:22

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄國軍總醫院掛鐘的報時音樂竟是曾歌頌中國共產黨、歌頌毛澤東的紅色歌曲「東方紅」，媒體人董泓志8日在臉書貼出掛鐘報時音樂影片，並以烏俄戰爭做比喻，指「大概就像在烏克蘭軍醫院播俄羅斯國歌」，他還貼出哭哭表情符號，並標註「不要去淘寶買掛鐘啦」。

    對此國軍高雄總醫院今上午表示，經查確實是該院掛鐘設定的報時音樂，且因電子音樂音調旋律較為失真，故不易辨識，感謝熱心民眾的指導，現已立即撤下掛鐘並重新更換。爾後面對相關物品採購及裝置，亦將以更嚴謹的態度完成檢視，以防類似案件再發生。

    董泓志貼出掛鐘報時音樂的影片，時間約30秒，掛鐘顯示的日期是5月7日、時間中午12點。他錄下16秒的報時音樂後，畫面又帶到國軍高雄總醫院大廳及掛號處，顯示掛鐘是在醫院。

    董泓志貼文指出「高雄國軍總醫院的掛鐘，音樂竟然是曾被當作中共國歌的《東方紅》」並提到歌詞「歌詞開頭是：東方紅，太陽昇，中國出了個毛澤東，他為人民謀幸福，呼兒嗨喲，他是人民大救星……」

    董泓志說「大概就像在烏克蘭軍醫院播俄羅斯國歌，充份體現後現代主義的荒誕……」，還標註「不要去淘寶買掛鐘啦」。

    其貼文也引起網友熱議，紛紛留言：「大陸來低」、「放在國軍總醫院裡面特別尷尬」、「誇張」、「還好現在不是兩蔣時代，不然馬上抓去槍斃」。

    畫面又轉到國軍高雄總醫院大廳及掛號處的畫面，顯示掛鐘是在國軍醫院。（圖擷取董泓志臉書）

    畫面又轉到國軍高雄總醫院大廳及掛號處的畫面，顯示掛鐘是在國軍醫院。（圖擷取董泓志臉書）

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