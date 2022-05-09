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    首頁　>　高雄市

    2網友與未滿14歲少女交往 情慾難忍慘遭判刑

    少女未滿14歲半年交往2網友情慾難忍，結果下場慘，兩男友全被判刑。（示意照）

    少女未滿14歲半年交往2網友情慾難忍，結果下場慘，兩男友全被判刑。（示意照）

    2022/05/09 09:29

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄未滿14歲少女小芳（化名）在半年內，陸續交往19歲李姓、陳姓網友並發生性關係，家人得知帶少女向婦幼隊報案，2人坦承，表示當時是男女朋友，與少女合意發生關係，並非霸王硬上弓，少女也點頭認前後交往兩人，並為他們求情，高雄地院判陳、李1年8月、2年徒刑，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，需接受法治教育課程。

    判決書指出，被告李男與少女於2020年6月間透過交友軟體認識，成為男女朋友，7月間，明知她未滿14歲，在未暴力脅迫、違反意願下，合意發生性關係3次，其中一次還用手機拍攝性愛過程，李到案坦承未能控制慾念犯錯，積極和少女及其家屬和解。

    半年後，2021年1月間，少女小芳又結交新男友，也是19歲的陳姓男網友，2人連續3天上摩鐵性愛，新男友一樣成為妨害性自主案被告，被告也堅稱絕無暴力脅迫，少女也證明是「男歡女愛」。

    法官審酌被告2人行為時才19歲，年紀尚輕，未能控制己身慾念，一時被愛沖昏頭，犯後態度良好，警詢、偵訊及審理時，均坦承犯行正視己錯，並積極與少女家人和解賠償，給2男自新機會，分別判刑2年、1年8月刑，可緩刑3年，緩刑期間付保護管束，需接受法治教育課程，仍可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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