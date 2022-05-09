遭記過降調求翻盤 奧運跆拳銅牌紀淑如敗訴落幕

警官紀淑如不滿記過降調求翻案，被高雄高等行政法院判決敗訴落幕。（記者鮑建信攝）

2022/05/09 08:06

〔記者鮑建信／高雄報導〕前奧運跆拳銅牌國手、警官紀淑如不滿被記過、降調、減薪，提起行政救濟，案經高雄高等行政法院判決敗訴後，她原本提起抗告想翻案，後來又撤回，全案落幕。

警官紀淑如指出，2017年11月，她從高雄市仁武分局鳥松分駐所警務員兼所長，轉任岡山分局梓官分駐所警務員兼所長。隔年5月間，她調任楠梓分局警正警備隊隊長，又於8月30日轉任六龜分局交通組警務員後，由主管職調任非主管職位，嚴重影響她權益和名譽，每月薪資也因而減少2萬3000元，認為高雄市警局違反公務員任用法，應予以撤銷該人令。

此外，紀淑如被檢舉任職鳥松分駐所長期間，疑有獎勵浮濫情事，經仁武分局召開考績委員會，撤銷她記功12次及嘉獎829次獎勵，同時被記過2次懲處，她認為並未調查清查，就撤銷獎勵及記過處分，均得提起行政訴訟救濟，希望法官還她公道。

高雄高等行政法院合議庭針對紀淑如的人事調動、撤銷部分獎勵和記過等案情，開庭逐一審理，並傳喚相關證人釐清整個過程後，認為市警局和仁武分局發佈的人令或考績會所做的決議，均未違背相關法令，判決她敗訴。

紀淑如不服判決遞狀抗告，高雄高等行政法院發現未繳交1000元費用，通知在7日內補繳，後來她撤回抗告，全案告終結。

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