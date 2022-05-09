涉橋頭裸女桶屍案 情侶檔兇嫌延押2個月

吳俊忠、熊俐棋涉桶屍案，高雄高分院裁定延押2個月。 （記者鮑建信攝）

2022/05/09 06:51

〔記者鮑建信／高雄報導〕震驚社會橋頭糖廠桶屍案，情侶檔兇嫌吳俊忠、熊俐棋被高雄高分院分別處判19年7月、17年8月徒刑，並因羈押限期將屆，合議庭法官裁定延長羈押二個月，可抗告。

據了解，林姓女被害人與情侶檔吳男、熊女談妥出讓卡拉OK店，收取5000元訂金，後來因房東拒絕讓她經營卡拉OK店而悔約，吳、熊女因而心生不滿，乃於2014年12月12日，找她索討訂金。

雙方一言不合，爆發口角及肢體衝突，吳男等在店內捆綁囚禁林女，又持球棒毆打，甚至餵食安眠藥控制行動，後來發現她傷重死亡，於是購買大型塑膠桶等物，趁深夜載往橋頭糖廠附近，將屍體塞入塑膠桶，倒入鹽酸及水泥後封桶埋屍。

2020年4月2日，怪手司機在糖廠整地挖掘塑膠桶報警，2人隨後被查獲，橋檢依過失致死罪起訴，但地院依據驗屍鑑定報告，變更起訴法條，改依殺人罪論處，判處吳徒刑19年4月、熊女17年8月。

2人不服判決上訴，高雄高分院判決吳男多3個月徒刑，熊女維持原判，案由最高法院審理中。

由於吳等人所犯殺人罪，最輕本刑5年以上，涉案情節重大，並有逃亡及湮滅之虞，裁定自後（11）日起，延長羈押2個月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法