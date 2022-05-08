高雄酒駕撞飛1家4口 肇事路口交通號誌明通電測試

高雄酒駕撞飛1家4口的肇事路口，國民街、河東路交通號誌（紅圈）近半年未完成，8日終於架起、9日通電測試。（記者黃良傑攝）

2022/05/08 22:42

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市男子黃子洋去年底無照酒駕撞飛人行道上范姓女子一家4口，造成范女傷重不治，丈夫及2名女兒重傷，女兒度過第一個沒有媽媽陪伴的母親節，該路口自死亡車禍後，也遲近半年未設號誌燈，市府交通局趕在母親節這天將紅綠燈桿架上，預計明（9）日可以通電啓用，希望新架設號誌燈能阻止此一路口再發生類似悲劇。

黃子洋（38歲）去年12月無照酒駕，從鹽埕區酒後一路違規行駛至河東路、國民街口，撞飛一家四口，造成1死3傷悲劇，各界聲討酒駕殺人問題之餘，也對該路口未設紅綠燈，要求市府儘速改善，交通局案發後2天會勘補破網，計畫增設行人穿越馬路的號誌桿，但事發近半年，被民眾發現連「類號誌」都沒有。

交通局遭質疑後曾回應，強調河東路與國民街口新設交通號誌，該局已協調台電於5月4日進行提升手孔工程，增設交通號誌工程道路挖掘部分將同時進場，5月17日完成設備安裝，整體工程預計於5月底前完工，不過，依目前工程進度應可提前一周完成啓用。

工程單位今天架起紅綠燈號誌桿，完成設立進度，但尚未完成通電，交通局表示，明天應可通電測試，經過的路人都注目著這座燈桿的竪立，知道路口曾發生一死三傷車禍的民眾，都希望隨著燈桿的設置，能帶給當地交通安全保障。

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