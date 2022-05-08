為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    高雄酒駕撞飛1家4口 肇事路口交通號誌明通電測試

    高雄酒駕撞飛1家4口的肇事路口，國民街、河東路交通號誌（紅圈）近半年未完成，8日終於架起、9日通電測試。（記者黃良傑攝）

    高雄酒駕撞飛1家4口的肇事路口，國民街、河東路交通號誌（紅圈）近半年未完成，8日終於架起、9日通電測試。（記者黃良傑攝）

    2022/05/08 22:42

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市男子黃子洋去年底無照酒駕撞飛人行道上范姓女子一家4口，造成范女傷重不治，丈夫及2名女兒重傷，女兒度過第一個沒有媽媽陪伴的母親節，該路口自死亡車禍後，也遲近半年未設號誌燈，市府交通局趕在母親節這天將紅綠燈桿架上，預計明（9）日可以通電啓用，希望新架設號誌燈能阻止此一路口再發生類似悲劇。

    黃子洋（38歲）去年12月無照酒駕，從鹽埕區酒後一路違規行駛至河東路、國民街口，撞飛一家四口，造成1死3傷悲劇，各界聲討酒駕殺人問題之餘，也對該路口未設紅綠燈，要求市府儘速改善，交通局案發後2天會勘補破網，計畫增設行人穿越馬路的號誌桿，但事發近半年，被民眾發現連「類號誌」都沒有。

    交通局遭質疑後曾回應，強調河東路與國民街口新設交通號誌，該局已協調台電於5月4日進行提升手孔工程，增設交通號誌工程道路挖掘部分將同時進場，5月17日完成設備安裝，整體工程預計於5月底前完工，不過，依目前工程進度應可提前一周完成啓用。

    工程單位今天架起紅綠燈號誌桿，完成設立進度，但尚未完成通電，交通局表示，明天應可通電測試，經過的路人都注目著這座燈桿的竪立，知道路口曾發生一死三傷車禍的民眾，都希望隨著燈桿的設置，能帶給當地交通安全保障。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄酒駕撞飛1家4口 肇事路口交通號誌近半年竟未改善
    2022/05/02 16:38

    高雄酒駕撞飛1家4口 肇事路口交通號誌近半年竟未改善
    高雄酒駕釀一家1死3重傷 肇事男賠償問題難解續押
    2022/04/06 18:45

    高雄酒駕釀一家1死3重傷 肇事男賠償問題難解續押

    白沙屯媽祖即將出巡！兩法寶護信眾
    高雄酒駕1死3傷肇事男殺人罪起訴 家屬盼判決讓社會警惕
    2022/01/12 13:23

    高雄酒駕1死3傷肇事男殺人罪起訴 家屬盼判決讓社會警惕
    高雄酒駕釀一家四口1死3傷 BMW男殺人罪起訴
    2022/01/12 11:07

    高雄酒駕釀一家四口1死3傷 BMW男殺人罪起訴
    高雄酒駕釀一家1死3重傷 社會局將首批愛心捐款792萬元交家屬
    2022/01/10 18:22

    高雄酒駕釀一家1死3重傷 社會局將首批愛心捐款792萬元交家屬
    高雄酒駕1死3傷 家屬民代籲修法加重刑責補破網
    2022/01/05 15:00

    高雄酒駕1死3傷 家屬民代籲修法加重刑責補破網
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播