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    高市環保局推4條綠色旅遊 減碳還能集點換綠色商品

    澄清湖風景區環境優美。（記者陳文嬋攝）

    澄清湖風景區環境優美。（記者陳文嬋攝）

    2022/05/08 21:51

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局推出4條綠色自由行旅遊，結合綠色餐廳及環保旅館，成為防疫休閒好去處，預估可減碳1400多公斤，民眾搭乘大眾運輸系統，還能集點換綠色商品，享受好玩又好康樂趣。

    環保局規劃茂林國家風景區山林賞蝶輕旅行、旗鼓鹽低碳2日遊、澄清湖風景區水資源教育1日遊，以及高雄市環境教育設施場所學習交流研習營，前往雲林參訪湖山自來水、農田水利環境教育園區環境教育園區2日遊。

    以旗鼓鹽低碳2日遊為例，民眾從鹽埕區捷運站出發，騎乘公共自行車前往壽山國家自然公園，中午於綠色餐廳用餐後，到駁二藝術特區、棧貳庫，住宿環保旅館遊玩；隔天於鼓山渡輪站搭乘渡輪到旗津，騎單車暢遊風車公園、旗后砲台、旗后燈塔、旗津老街等，再搭乘渡輪返回鼓山，參觀中山大學校園、西子灣。

    環保局表示，民眾使用大眾運輸或騎乘公共自行車都能獲得環保集點，以旗鼓鹽低碳2日遊為例，若以公共自行車作為交通工具，每30分收費10元，估算每日使用時間6小時，2天花費240元，最少可集點120點，推估每人1天可減碳10公斤，等同於1棵樹木年固碳量。

    此外，茂林國家風景區山林賞蝶輕旅行2日遊，可暢遊茂林環境教育中心、龍頭山步道、多納吊橋、美濃黃蝶翠谷、美濃原鄉緣油紙傘體驗及旗山老街，若搭遊覽車取代開車，可減碳近500公斤。

    環保局說，民眾搭乘大眾運輸工具，包括捷運、台鐵、公車、客運、高鐵、輕軌等，以搭乘車資計算2元集1點，無搭乘給點上限，公共自行車以租借服務金額計算同樣2元集1點，無騎乘次數或給點上限；另於環保旅館住宿如義大天悅飯店，還能使用環保集點進行住宿抵用。

    環保局根據研究報告顯示，以2013年為基準，全球觀光碳排占當年度溫室氣體排放量8%，可見觀光碳排量相當可觀，推動綠色旅遊從個人做起，落實減碳環保，降低溫室氣體排放，推動城市朝向淨零碳排。

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