拿「無薪」要脅員工別快篩！高雄市衛生局：若屬實最高罰30萬

高雄市府在戶外設有採檢站。（記者許麗娟攝）

2022/05/08 20:02

〔記者方志賢／高雄報導〕某科技集團旗下光電公司員工投訴媒體，指稱主管在通訊軟體群組內要員工沒有症狀或症狀輕微就不要去快篩，如果快篩陽性、接著PCR也陽性確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），就要在宿舍隔離，且「沒有薪水」。對此，高雄市衛生局今（8日）晚表示，相關情事若查證屬實，有違反傳染病防治法規定，可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

該名員工指，公司主管在群組內要求員工不要去快篩，因為快篩若確診，要自己負責，不但自己沒有薪水可領，也會害其他人無薪水可領，公司主管還說Omicron確診者99.7%都是無症狀或輕症者，請大家不要過度緊張去快篩嚇自己，造成「害人害己」對自己和他人都處於不利的狀態，還提醒大家要確實配合。

對此，高雄市衛生局表示，相關情事若查證屬實，有違反傳染病防治法第43條規定「傳染病或疑似傳染病病人及相關人員對於前項之檢驗診斷、調查及處置，不得拒絕、規避或妨礙。」之虞。依同法第67條規定違反第43條，得處以6萬元以上30萬元以下罰鍰。

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