為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    拿「無薪」要脅員工別快篩！高雄市衛生局：若屬實最高罰30萬

    高雄市府在戶外設有採檢站。（記者許麗娟攝）

    高雄市府在戶外設有採檢站。（記者許麗娟攝）

    2022/05/08 20:02

    〔記者方志賢／高雄報導〕某科技集團旗下光電公司員工投訴媒體，指稱主管在通訊軟體群組內要員工沒有症狀或症狀輕微就不要去快篩，如果快篩陽性、接著PCR也陽性確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），就要在宿舍隔離，且「沒有薪水」。對此，高雄市衛生局今（8日）晚表示，相關情事若查證屬實，有違反傳染病防治法規定，可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

    該名員工指，公司主管在群組內要求員工不要去快篩，因為快篩若確診，要自己負責，不但自己沒有薪水可領，也會害其他人無薪水可領，公司主管還說Omicron確診者99.7%都是無症狀或輕症者，請大家不要過度緊張去快篩嚇自己，造成「害人害己」對自己和他人都處於不利的狀態，還提醒大家要確實配合。

    對此，高雄市衛生局表示，相關情事若查證屬實，有違反傳染病防治法第43條規定「傳染病或疑似傳染病病人及相關人員對於前項之檢驗診斷、調查及處置，不得拒絕、規避或妨礙。」之虞。依同法第67條規定違反第43條，得處以6萬元以上30萬元以下罰鍰。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄市民若有呼吸道症狀 陳其邁：到1111家診所拿藥領快篩
    2022/05/08 19:12

    高雄市民若有呼吸道症狀 陳其邁：到1111家診所拿藥領快篩
    高雄疫情升溫 這個里無人確診或居隔
    2022/05/08 18:20

    高雄疫情升溫 這個里無人確診或居隔

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    今年染疫重症累計破百例 新增12例死亡、半數沒打疫苗
    2022/05/08 15:25

    今年染疫重症累計破百例 新增12例死亡、半數沒打疫苗
    基隆台北指快篩配送不足 陳時中：配送量比地方申請的多很多
    2022/05/08 15:15

    基隆台北指快篩配送不足 陳時中：配送量比地方申請的多很多
    本土新增下降+44294、新增12死 境外移入+67
    2022/05/08 14:10

    本土新增下降+44294、新增12死 境外移入+67
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播