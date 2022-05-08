高雄市民若有呼吸道症狀 陳其邁：到1111家診所拿藥領快篩

高雄市醫師公會理事長朱光興。（市府提供）

2022/05/08 19:12

〔記者方志賢／高雄報導〕高市今新增1984例本土確診武漢肺炎（新型冠狀毒病，COVID-19），市長陳其邁表示染疫者99.75%是輕症或無症狀，基層醫療扮演重要角色，對於有呼吸道症狀民眾，可到高市1111家基層診所，由診所醫師診斷、給藥並發給快篩試劑，提供貼心醫療服務。

陳其邁說，Omicron是社區化、流感化疾病，透過診所醫師把中重症或有危險因子的患者診斷出來，診所醫師都受過很好訓練，如果快篩或PCR陽性，也不要緊張，找熟識的醫師，會幫你好好診斷，千萬不要擠到急診，讓大醫院去治療重症又染疫的病人。

高雄市醫師公會榮譽理事長賴聰宏、高雄市醫師公會理事長朱光興及高雄縣醫師公會理事長王宏育均表示，有呼吸道症狀就到基層診所，診所醫生會給快篩試劑、給藥並完成看診程序，不要擠到大醫院去，如果快篩陽性，會安排到23個社區篩檢站PCR。

民眾如果PCR陽性要通知當初看診醫師，由診所協助重症警示症狀評估，如果是急症，自駕、家人載送或打119到醫院急診，如果有警示症狀，通知轄區衛生局單位申請住院，如果無警示症狀，通知衛生單位啟動居家照護。

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高雄市醫師公會榮譽理事長賴聰宏。（市府提供）

高雄縣醫師公會理事長王宏育。（市府提供）

市長陳其邁表示，有呼吸道症狀民眾，可到高市1111家基層診所，由診所醫師診斷、給藥並發給快篩試劑，提供貼心醫療服務。（市府提供）

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