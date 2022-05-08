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    首頁　>　高雄市

    醫估4、5天後確診數增2倍 籲有呼吸道症狀到診所就醫

    民眾有呼吸道症狀及快篩陽性到基層診所就醫流程。（高市府提供）

    民眾有呼吸道症狀及快篩陽性到基層診所就醫流程。（高市府提供）

    2022/05/08 17:38

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市今新增1984例本土確診武漢肺炎（新型冠狀毒病，COVID-19），高雄縣醫師公會理事長王宏育今下午表示，未來確診病人會愈來愈多，大概4、5天後，確診人數會增加2倍，他呼籲民眾共體時艱，有呼吸道症狀就到基層診所，診所醫生會給快篩試劑並給藥，不要擠到大醫院去，不但要等很久，還可能傳染嚴重疾病。

    高雄市長陳其邁表示，Omicron確診個案有99.75%是無症狀、輕症，基層醫療負擔相當重要的角色，基層醫療參與防疫，可緊密照顧到市民的生活。

    高雄市醫師公會理事長朱光興表示，高市民眾出現呼吸道症狀到診所就醫後，醫生會給予快篩試劑、給藥，並完成看診程序，如果快篩陽性，會安排到23個社區篩檢站PCR。民眾如果急症需要就醫，會通知病人自駕、家人載送或打119到急診就醫。

    高雄市醫師公會榮譽理事長賴聰宏也提醒，病人如果有呼吸道症狀，就先到熟悉的診所就診。民眾後續PCR陽性確診也要通知原本就醫的診所，可以快速通報衛生所，也能將病患納入視訊診療的對象，有利於後續追蹤病情。

    高雄縣醫師公會理事長王宏育指出，現在到大醫院急診要等很久，也可能傳染較嚴重疾病，除非病情很嚴重，不然就到基層診所就診，診所醫師會完成看診、給藥及快篩試劑。

    王宏育說民眾回家快篩陽性，要進一步到23個社區採檢站作PCR。如果PCR陽性要通知當初看診醫師，由診所協助重症警示症狀評估，如果是急症，自駕、家人載送或打119到醫院急診，如果有警示症狀，通知轄區衛生局單位申請住院，如果無警示症狀，通知衛生單位啟動居家照護。

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