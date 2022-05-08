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    首頁　>　高雄市

    高雄+1984！ 陳其邁：防疫重點在重症治療、輕症分流

    市長陳其邁主持防疫記者會。（圖由市府提供）

    市長陳其邁主持防疫記者會。（圖由市府提供）

    2022/05/08 16:14

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市今（8日）新增1984例本土確診武漢肺炎（新型冠狀毒病，COVID-19），市長陳其邁表示，新增確診個案的大宗仍是同住親友及職場校園，其次是餐飲娛樂；當新增個案數超過檢驗量能，就會有一些個案未被檢驗出來，而造成社區可能的傳播，出現所謂的黑數；另外防疫重點逐漸放在重症治療及輕症分流。

    陳其邁表示，中央今公布2010例，轉銜外縣市個案26例，新增1984例，其中隔離期間陰轉陽167例、外縣市旅遊史61例、特定娛樂場所14例、密切接觸者1703例（同住親友704例、餐飲娛樂321例、職場校園651例、高風險場域27例）、新案疫調中27例。

    陳其邁表示，新增確診的大宗仍是同住親友及職場校園，其次就是餐飲娛樂，流行曲線上升幅度沒有之前高，有2個原因，一是匡列制度改變，二是母親節假期南北移動，高雄個案不少是在北部地區PCR結果還未出來就到高雄或快篩陽性到高雄都有，北部也因實驗室量能，個案數稍微平緩曲線，但不代表社區真實疾病流行狀況，這也是大家所謂的黑數。

    陳其邁說，疾病爆發流行時常會看到有所謂的黑數的現象，當新增個案數超過檢驗量能，就會有一些個案未被檢驗出來，而造成社區可能的傳播，也因為Omicron無症狀的比例約四成，比例非常高，也因沒有症狀，也就不知道生病就醫採檢，除非過去匡列、疫調，如今職場匡列也已取消，所謂的黑數就會增加，但未來防疫重點逐漸放在重症治療及輕症分流。

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    高雄市今新增1984例本土確診。（圖由市府提供）

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    高雄新增密切接觸者1703例（同住親友704例、餐飲娛樂321例、職場校園651例、高風險場域27例）。（圖由市府提供）

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