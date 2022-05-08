確診女疑遭性侵報案多名接觸員警急篩陰性 引發受理報案之爭

確診女子疑遭性侵報案多名接觸員警急篩陰性，意外引發高市警局110受理報案派案之爭。（記者黃良傑攝）

2022/05/08 14:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕一名女子上月26日到高市警局報案，指控遭男網友性侵，警衞保安大隊員警協助報案110，勤指中心通知報案地點轄區新興分局，並非通知案發地三民二分局，也未就近派案婦幼隊處理，事後因報案女子確診，新興分局、保大接觸確診者員警多人被通知居隔，引發基層員警議論。

有員警認為應就近通知位於市警局旁的婦幼隊，也有員警認為保大隊員雖是警衞，還是警察並非民營保全，應該可以協助受理報案，有警表示保大員警主責維護市警局全棟大樓安全，相關為民服務或受理報案，依以往流程均為轄區新興分局受理，單一窗口受理報案，協助製作筆錄再交由案發地分局偵辦。

不過，基層員警認為既然向110報案，是否應直接派案給三民二分局派車趕到市警局處理，但有員警認為不妥，畢竟會讓報案人等太久，觀感不佳而覺不舒服，認為還是維持往例，通知報案地轄區分局受理，所幸接觸報案的員警快篩均為陰性。

警方強調，此案各單位並無踢案或吃案，報案人權益也未受損，依據110年11月高市警局函頒「處理性侵害案件細部執行計畫」規定，有關案件處理流程：被害人自行至專責醫院以外醫院驗傷，或至各分局報案者，由該醫院所在地分局或先受理報案單位負責受理，並由該單位偵查隊指派專人專案受理，未來派案將朝更迅速方式改善，並在市警局貼婦幼隊電話，供被害人決定向哪一個單位報案。

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