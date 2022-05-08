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    首頁　>　高雄市

    高雄疫情升溫 這個里無人確診或居隔

    大寮區光武里是高雄人口最少的社區。圖為怪手拆除光武社區活動中心。（資料照，記者洪臣宏攝）

    大寮區光武里是高雄人口最少的社區。圖為怪手拆除光武社區活動中心。（資料照，記者洪臣宏攝）

    2022/05/08 12:03

    〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市大寮區光武里人口曾經超過8000，因為眷村改建並改為重劃區，截至今年4月底，僅剩31戶、74人，是高雄人口最少、也是唯一人口僅2位數的社區，比倒數第二的旗山區中寮里，足足少了100人。在高雄疫情持續升溫之際，光武里無人確診或居家隔離，成為特殊現象。

    里長李亮然強調，因為人口少，所以容易宣導，里民彼此相互照應，提醒外出到人流多的場所，務必落實全程戴口罩等防疫措施，每戶也發送酒精與防疫包，努力不讓病毒竄進社區。

    李亮然指出，已拆除的光武里活動中心，曾是鄰近8處眷村的重要聚會場所，眷村改建後；高雄縣市合併後，原本的復興里併入光武里，人口曾經超過8000。

    不過，眷村舊建築於2019年全部拆完後，市府改列81期重劃區，原眷村的戶籍人口去年全部遷出，導致人口數及戶數銳減，成為高雄人口最少的社區，截至今年4月底，僅剩31戶、74人。

    據了解，81期重劃區廣達約48.78公頃，號稱高雄重劃史上最大面積，鄰近大寮鬧區及捷運站，目前高市府規劃部分土地建造合宜住宅。（12:19更新）

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