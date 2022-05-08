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    首頁　>　高雄市

    高雄疫情持續升溫 里長們有話說

    左營區福山里是全國里民人數最多的社區。圖為高市府曾在福山里設置的社區篩檢站。（取自福山里長葉德龍臉書粉專）

    左營區福山里是全國里民人數最多的社區。圖為高市府曾在福山里設置的社區篩檢站。（取自福山里長葉德龍臉書粉專）

    2022/05/08 11:41

    〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市確診人數持續增加，左營區福山里的人口近4萬5000，是全國里民人數最多的社區，外界好奇有無遭遇防疫難題？里長葉德龍表示，因為防疫專線經常打不進去，所以確診者及居隔者就會打電話給他反映問題，平均每天約接到20通電話。

    左營區菜公里則是高雄市也是全國里民人數第二多的社區，目前有3萬4739人；里長王振華呼籲高市府增加人力，協助學校儘速將快篩試劑發放給確診居隔的學生，讓家長放心。

    福山里長葉德龍強調，確診者及居隔者主要詢問解隔離日期、隔離通知書及防疫包等等問題，他再轉達區公所或衛生所的說明，協助安撫確診者及居隔者的不安情緒，同時也幫市府宣導，避免社區以訛傳訛，造成不必要的恐慌。

    葉德龍表示，他不會詢問社區確診者及居家隔離者的人數，但會提醒里民，區公所、衛生所及警察、消防員等第一線防疫人員很辛苦，呼籲大家多多體諒。

    福山里面積約1.8平方公里，不僅比鹽埕區的1.4平方公里大，截至今年4月底的人口為4萬4706，比鹽埕區的2萬2552人，多出2萬2154人。

    其他如前金區、旗津區、大社區、大樹區等23個行政區，人口數都比福山里少。換句話說，高雄市38個行政區，多達24個行政區，人口數比福山里少。

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