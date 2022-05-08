繼彰縣議員散布假消息被查辦 高市警再查「北篩南送」假訊息

繼國民黨彰化縣議員散布假消息被查辦，高市警方再立案追查「北篩南送」假訊息來源。（圖擷取自網路）

2022/05/08 10:56

〔記者黃良傑／高雄報導〕又有網友透過社群平台PTT散布「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」、「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」等不實內容，高市刑警大隊接獲衞生局告發，立即以散發假訊息涉違反社秩法展開偵辦，並將通知告發人指述，舉證內容為假消息。

高市警方表示針對PTT散布的不實內容，今天將會立案調查，追查貼文者的IP位址，因此案的關鍵在是否為假消息，警方將通知衞生局主辦人員，協助佐證該貼文兩句訊息是假的，並同步啓動調查，於是以傳染病防治法或社會秩序維護法查辦，警方強調會依法行政，依實際案情請示檢方立案偵辦。

此外，國民黨彰化縣議員張國棟未經查證，公然於通訊軟體發送不實訊息，傳遞指控高雄市府的造謠行為，高市警方依違反社秩法派警北上查訪，該議員已公開道歉並收回言論，警方將尊重衞生局意見，暫未排除函送法辦的可能。

高雄市府又於PTT平台發現一篇造謠文章，懷疑可能是系統性手法，刻意藉由防疫緊張時刻，刻意混淆視聽，擾亂社會秩序、並打擊防疫人員士氣，警方隨時啓動科技偵查，追出造謠散布假訊息的元兇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法