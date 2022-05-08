為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    繼彰縣議員散布假消息被查辦 高市警再查「北篩南送」假訊息

    繼國民黨彰化縣議員散布假消息被查辦，高市警方再立案追查「北篩南送」假訊息來源。（圖擷取自網路）

    繼國民黨彰化縣議員散布假消息被查辦，高市警方再立案追查「北篩南送」假訊息來源。（圖擷取自網路）

    2022/05/08 10:56

    〔記者黃良傑／高雄報導〕又有網友透過社群平台PTT散布「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」、「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」等不實內容，高市刑警大隊接獲衞生局告發，立即以散發假訊息涉違反社秩法展開偵辦，並將通知告發人指述，舉證內容為假消息。

    高市警方表示針對PTT散布的不實內容，今天將會立案調查，追查貼文者的IP位址，因此案的關鍵在是否為假消息，警方將通知衞生局主辦人員，協助佐證該貼文兩句訊息是假的，並同步啓動調查，於是以傳染病防治法或社會秩序維護法查辦，警方強調會依法行政，依實際案情請示檢方立案偵辦。

    此外，國民黨彰化縣議員張國棟未經查證，公然於通訊軟體發送不實訊息，傳遞指控高雄市府的造謠行為，高市警方依違反社秩法派警北上查訪，該議員已公開道歉並收回言論，警方將尊重衞生局意見，暫未排除函送法辦的可能。

    高雄市府又於PTT平台發現一篇造謠文章，懷疑可能是系統性手法，刻意藉由防疫緊張時刻，刻意混淆視聽，擾亂社會秩序、並打擊防疫人員士氣，警方隨時啓動科技偵查，追出造謠散布假訊息的元兇。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    網傳「中央徵用台北快篩送高雄」？高市府報警：絕不寬貸造謠者
    2022/05/08 09:01

    網傳「中央徵用台北快篩送高雄」？高市府報警：絕不寬貸造謠者
    台灣疫情遭嫁接災難片《流感》屍照 調查局：中國等境外勢力散布
    2022/05/05 10:27

    台灣疫情遭嫁接災難片《流感》屍照 調查局：中國等境外勢力散布

    央北勢不可擋 指標案急追新板高房價
    網瘋傳高雄4/11警匪駁火22槍1死 警追「假消息」：4年前舊案
    2022/04/17 08:24

    網瘋傳高雄4/11警匪駁火22槍1死 警追「假消息」：4年前舊案
    男散布三倍券使萬物皆漲假消息 法官裁罰3千元
    2020/09/27 16:12

    男散布三倍券使萬物皆漲假消息 法官裁罰3千元

    《MetaCity M》元宇宙LISA 擔任全球代言人
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播