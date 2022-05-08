逾期居留移工藏毒棄車落跑 警跑百米壓制逮人

逾期居留的阮姓外籍移工藏毒，見警心虛棄車落跑，警跑百米追逐將他壓制逮人送辦。（圖由讀者提供）

2022/05/08 09:48

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方昨夜近11時於楠梓區軍校、加昌路口防制危險駕車，發現1名阮姓男子機車排氣管發出隆隆刺耳聲上前攔查，阮男因藏毒見警心虛棄車拔腿狂奔，警方跑百米追逐將他壓制逮捕，竟是逾期居留的外籍移工，警訊後將他依毒品等罪嫌送辦。

楠梓警分局右昌派出所員警昨天深夜近11時於楠梓區軍校、加昌路口，防制危險駕車勤務時，發現1名騎士（25歲）正在停等紅燈，所騎機車排氣管發出隆隆刺耳聲。

警方上前攔查騎士基本資料之際，阮男見警突然棄車拔腿狂奔，警方跑百米追逐，將阮男壓制在地，並於他的身上，起出2小包安非他命共0.8公克。

警方查證阮男身分，竟是失聯逾1年半外籍移工，阮男覺得當時所工作的工廠環境條件不佳，逃逸後被雇主通報失聯，失聯期間又逾期居留，平日以打臨工維生。

據了解，阮男因身上藏有毒品，見警方攔查一時心虛，才會棄車逃逸，警訊後將他依違反毒品危害防制條例及入出國移民法移送橋頭地檢署偵辦，並移由移民署高雄專勤隊收容，後續會將阮男遣返回國。

楠梓警分局表示，外籍移工逾期停留在台非法工作，易衍生危害社會問題，呼籲雇主切勿非法雇用，以免觸犯法令。

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