把動物當孩子呵護 壽山動物園向「動物媽咪們」致敬

保育員周潔如餵食孔雀。（記者王榮祥翻攝）

2022/05/08 09:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕壽山動物園有9位女性保育員，負責照料園內不同動物，有人呵護動物長達23年、也有母女都當保育員的，壽山動物園今發文向這群「動物媽咪」們致敬，感謝她們把動物當自己孩子悉心照料，喊話母親節快樂。

園方說明，園內共有9位女性保育員，已有23年照養動物經驗的吳雪枝女士最資深，有「空軍總司令」稱號的周潔如、她的母親也曾擔任保育員。

「動物媽咪們」無微不至的照養園內動物，無論陰雨天晴，總能看見保育員身影，時時留意動物們一舉一動和進食狀況，甚至對於動物們的離開，也寫下思念之情，她們與動物間的情感，如慈母般的付出令人動容，要祝福動物媽咪們、母親節快樂！

園方介紹保育員周潔如，從小受到在壽山動物園擔任保育員媽媽的影響，長大後也投入保育員行列，一開始負責大型草食性動物，首次面對動物們因病痛離開，寫下了對駱駝「春麗」的思念，字裡行間流露款款深情。

3年後將退休的吳雪枝負責梅花鹿、弓角羚羊、長鬃山羊及山羌等動物照養；外號包子的徐千貽對於動物訓練很在行，黑猩猩與她有一定程度的信任感；外號小胖的張淑萍陪伴侏儒河馬「圓寶」成長，也會透過互動遊戲進行動物訓練。

李元華所照料的樹懶很受遊客喜愛、繁衍無數的黑肚綿羊及長鼻浣熊分別由保育員郭雪貞及紀方捷照顧，而在收容中心服務的許美鯉及鍾惠英，對於領角鴞等收容動物的照護，也獲得動物友善回應。

保育員張淑萍進行動物訓練。（記者王榮祥翻攝）

保育員李元華餵食樹懶。（記者王榮祥翻攝）

保育員許美鯉餵食領角鴞。（記者王榮祥翻攝）

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