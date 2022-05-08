高雄3人摩鐵拉K，警聞臭查獲槍毒送辦。 （讀者提供）

2022/05/08 09:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，黃姓男子等3人於鳳山區1間摩鐵拉K好嗨，傳出陣陣塑膠惡臭味，警方臨檢查獲黃男等3人涉嫌持有毒品K他命0.95公克、28包毒咖啡包62.23公克、一粒眠34錠，並起獲1把改造手槍內含8顆子彈，警訊後將3人分別依槍砲、毒品等罪嫌送辦，將擴大追查槍毒來源。

鳳山警分局過埤派出所員警前天下午臨檢轄區摩鐵防制不法時，於1間房外聞到散發出陣陣惡臭塑膠味，依辦案經驗研判該房間可能有不法行為，警方通知房客開門臨檢，黃姓男子（26歲）開門見警一臉詫異，但仍強裝鎮定同意讓警方入內檢視，房內還有謝姓男子（34歲）與陳姓女子（29歲）。

警方聞到房內濃重K他命味道，黃男見事跡敗露，交出毒品K他命1包0.95公克，警方又於塑膠袋內起獲28包毒咖啡包共62.23公克，並於窗台外找到1把改造手槍，彈匣內含8顆子彈，另於陳女身上起獲毒品一粒眠34錠。

警方調查黃男等3人於摩鐵施用毒品，沒想到臭味太重被警方查獲，黃男坦承持有槍枝，辯稱槍枝是朋友寄放的，謝男坦承持有K他命與咖啡包，供稱自用否認販毒，陳女則裝傻表示「不知道一粒眠是毒品，以為只是普通安眠藥」等推詞，令警方很傻眼

。

警訊後將黃男等3人分別依毒品及槍砲彈藥等罪嫌移送偵辦，將深入追查槍毒來源；警方呼籲，染毒不僅傷身又傷財，應尋求健康、安全的紓壓方式，珍惜生命，請遠離毒品。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方查扣1把改造手槍內含8顆子彈。（讀者提供）

警方查扣1把改造手槍內含8顆子彈。（讀者提供）

警方起獲28包毒咖啡包62.23公克。（讀者提供）

高市查獲黃男及謝男涉嫌持有槍毒。 （讀者提供）

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